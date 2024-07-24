Hande Doğandemir'den sürpriz aşk!

Hande Doğandemir'in Şebnem Bozoklu'nun eski eşi mimar

Emre İzer ile yeni aşka yelken açtı.



Oyuncu, geçtiğimiz günlerde "Geldi benimki" diyerek kalp şeklindeki tereyağı paylaşmıştı.



Çiftin aşkı sosyal medyada gündem oldu.

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