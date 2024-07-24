  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Hande Doğandemir'den sürpriz aşk!

Ünlü oyuncu Hande Doğandemir'den sürpriz aşk! İşte detaylar...

Hande Doğandemir'den sürpriz aşk!

Hande Doğandemir'in Şebnem Bozoklu'nun eski eşi mimar

Hande Doğandemir'den sürpriz aşk!

Emre İzer ile yeni aşka yelken açtı.

Hande Doğandemir'den sürpriz aşk!
Oyuncu, geçtiğimiz günlerde "Geldi benimki" diyerek kalp şeklindeki tereyağı paylaşmıştı.

Hande Doğandemir'den sürpriz aşk!
Çiftin aşkı sosyal medyada gündem oldu.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Gülsim Ali İstanbul'u zirveden izledi!
  Magazin

Gülsim Ali İstanbul'u zirveden izledi!

Şahan Gökbakar kıpkırmızı oldu! Özge Borak bakın nasıl espri yaptı?
  Magazin

Şahan Gökbakar kıpkırmızı oldu! Özge Borak bakın nasıl espri yaptı?

'One Way Ticket' dizisinde yıldızlar geçidi
  Magazin

'One Way Ticket' dizisinde yıldızlar geçidi

Ünlü oyuncu Pelin Akil'in deniz tarzı dikkat çekti!
  Magazin

Ünlü oyuncu Pelin Akil'in deniz tarzı dikkat çekti!

Talat Bulut, estetik mi yaptırdı? Formda kalma sebebini açıkladı? Yeni projesi ne zaman başlıyor?
  Magazin

Talat Bulut, estetik mi yaptırdı? Formda kalma sebebini açıkladı? Yeni projesi ne zaman başlıyor?

Ümit Karan yeşil sahalardan sonra DJ kabininde esti
  Magazin

Ümit Karan yeşil sahalardan sonra DJ kabininde esti