 Hande Doğandemir'den 'bencillik' itiraf!

Ahmet Mümtaz Taylan'ın ünlü konukları, NTV ekranlarında Empati'de her hafta başka hayatlara gidip, haberlere konu olmuş,

Yapımcılığını BBO Yapım Şafak Bakkalbaşıoğlu ve Mahperi Altun Uçar'ın üstlendiği programda Ahmet Mümtaz Taylan, konuklarına yaşanmış, haberlere konu olmuş insan hikayelerini anlatıyor ve "sen olsan ne yapardın" diye soruyor.

Empati'de Ahmet Mümtaz Taylan bu Çarşamba gecesi oyuncu Hande Doğandemir'i konuk etti. Doğandemir, ailesini, çocukluğunu, hayata bakışını anlatırken; yaşanmış hikayelerle de Empati kurdu. Empati'de öne çıkanları paylaşıyoruz:



AİLEMİ ŞİMDİ DAHA İYİ ANLIYORUM

Üniversiteyi bitirdikten sonra Ankara'dan İstanbul'a gelme kararı alan Hande Doğandemir, o yılları şöyle anlattı: "Okulu bitirip, buraya gelmek, şimdi baktığım zaman hiç de küçümsenecek bir şey değil. Ailemi şimdi daha iyi anlıyorum. Tedirginliklerini, korkularını, şimdi daha iyi anlıyorum. Çok arkamda durdular, tüm endişelerine rağmen çok arkamda durdular"

14 YIL ÇOCUK HASRETİ ÇEKEN ANNE BABANIN KIZI

Oyuncu Hande Doğandemir, 14 yıl çocuk hasreti çeken bir anne babanın kızı olduğunu anlatırken, kendisi için de şu cümleleri kurdu: "Tek çocukların sevgiyle ilgili bir derdi oluyor. Yüksek dozda sevgiyle başlıyoruz hayata, hayat boyunca karşılaştığın kişilerde o sevgiyi göremeyebilirsin. Bugün bu Hande olmaktan mutluyum" dedi.

KEŞKE BİRAZ BENCİL OLABİLSEYDİM

Doğandemir, karşısındaki kişileri kendinden daha çok düşündüğünü belirterek, "Keşke biraz bencil olabilseydim. Ailem tek çocuk olup, bencil olmamam için ellerinden gelen her şeyi yapmışlar. Karşımdaki insanları daha fazla düşünen biriyim. Bunu kendime göstersem daha iyi olurdu" dedi.

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