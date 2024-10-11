Hande Doğandemir: Bu meslek bana güçlü olup sabretmeyi öğretti

Kanal D ekranlarında seyirciyle buluşan ‘Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu’ dizisinin avukat Güneş’i Hande Doğandemir samimi açıklamalarda bulunuyor: “Belli bir yaşa gelince hayatınızda hem kendinizle ilgili, hem fiziksel, hem psikolojik bir sürü şey yerine oturuyor. Ben de kendimi çok iyi hissettiğim bir süreçteyim.”

Oyunculuk hakkında da yorum yapan oyuncu, “Bu meslek bana güçlü olup sabretmeyi öğretti. Zor bir şey yapıyoruz, hayatını herkesin gözü önünde yaşıyorsun. Eleştirilere açık olman gerek, psikolojinin demirden olması lazım, o da imkânsız. Etkileniyorsun ama hayatımı yorumlara göre yaşamadım. Nasıl mutluysam öyle yaşamaya çalışıyorum, yoksa mutsuz olurum. Zaten bazen önemli olanın oyunculuk mu yoksa görüntü mü olduğundan şüphe ettiğim şeylere şahit oluyorum. Popüler kültürün birazcık esiri bir sektörde çalışıyoruz” diyor.

‘Hakan Gence ile Sıkı Muhabbet’ yeni bölümleriyle her cuma saat 14.00’te Hürriyet YouTube kanalında…

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