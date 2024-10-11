  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Hande Doğandemir: Bu meslek bana güçlü olup sabretmeyi öğretti

‘Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu’ dizisinin yıldızlarından Hande Doğandemir ‘Hakan Gence ile Sıkı Muhabbet’e konuk oldu.

Hande Doğandemir: Bu meslek bana güçlü olup sabretmeyi öğretti

Kanal D ekranlarında seyirciyle buluşan ‘Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu’ dizisinin avukat Güneş’i Hande Doğandemir samimi açıklamalarda bulunuyor: “Belli bir yaşa gelince hayatınızda hem kendinizle ilgili, hem fiziksel, hem psikolojik bir sürü şey yerine oturuyor. Ben de kendimi çok iyi hissettiğim bir süreçteyim.” 

Oyunculuk hakkında da yorum yapan oyuncu, “Bu meslek bana güçlü olup sabretmeyi öğretti. Zor bir şey yapıyoruz, hayatını herkesin gözü önünde yaşıyorsun. Eleştirilere açık olman gerek, psikolojinin demirden olması lazım, o da imkânsız. Etkileniyorsun ama hayatımı yorumlara göre yaşamadım. Nasıl mutluysam öyle yaşamaya çalışıyorum, yoksa mutsuz olurum. Zaten bazen önemli olanın oyunculuk mu yoksa görüntü mü olduğundan şüphe ettiğim şeylere şahit oluyorum. Popüler kültürün birazcık esiri bir sektörde çalışıyoruz” diyor. 

‘Hakan Gence ile Sıkı Muhabbet’ yeni bölümleriyle her cuma saat 14.00’te Hürriyet YouTube kanalında…

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Afra Saraçoğlu tarzıyla dikkat çekti
  Magazin

Afra Saraçoğlu tarzıyla dikkat çekti

Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu işletmeci Ural Kaspar’la sessiz sedasız nikah kıydı
  Magazin

Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu işletmeci Ural Kaspar’la sessiz sedasız nikah kıydı

Engin Polat ilk kez konuştu!
  Gündem

Engin Polat ilk kez konuştu!

İpek Gümüşoğlu markası için Hindistan Türkiye arası mekik dokuyor
  Cemiyet

İpek Gümüşoğlu markası için Hindistan Türkiye arası mekik dokuyor

Yurdaer Okur, 'Küçük Prens' eserini tiyatro ve kum sanatıyla birleştirdi
  Magazin

Yurdaer Okur, 'Küçük Prens' eserini tiyatro ve kum sanatıyla birleştirdi

Gözde Kansu: "Türk dizileri ülke tanıtımına büyük katkı sağlıyor!"
  Magazin

Gözde Kansu: "Türk dizileri ülke tanıtımına büyük katkı sağlıyor!"