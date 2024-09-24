Hande Ankara'yı büyüledi!

Biletlerin günler öncesinden tükendiği, Oran Açık Hava'nın tıka basa dolduğu, sevenlerinin hep bir ağızdan sevgisini haykırdığı gecede Hande Yener, sahnedeki her saniyesiyle olay yarattı.

Popun kraliçesi her zaman olduğu gibi yine çok özel stili ile kuralları bozdu. Saçından makyajına tepeden tırnağa sıra dışı görünen Yener, avangart tarzıyla takdir topladı. Her biri hit olmuş birbirinden özel şarkılarını tüm gece sevenleriyle hep bir ağızdan söyleyen Hande Yener, dans şovlarıyla Ankara'daki coşkuyu ikiye katladı. Yener ani ölümüyle herkesi derinden yaralayan Metin Arolat'ı da anmayı unutmadı ve duyduğu üzüntüyü sevenleriyle paylaştı.

HANDE YENER SEVGİSİ YOLLARA TAŞTI!



Sahnesinin hemen ardından mekan çıkışında hayranlarının sevgi tezahüratlarıyla karşılaşan Hande Yener bu yoğun ilgiye kayıtsız kalamadı. Başarılı sanatçı gördüğü sevgi ve tezahüratlar karşısında arabasından indi, sevenleriyle fotoğraf çektirerek bu özel anları ölümsüzleştirdi.

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