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Handan Yavuz'a yeni görev

Handan Yavuz'a yeni görev. İşte detaylar...

Handan Yavuz'a yeni görev

İçte sağlık dışta güzellik mottosu ile 2021 Yılında kendine ait özel Medlook polikliniğini kuran Handan Yavuz iş hayatında olduğu kadar sosyal yaşamında da insanlara katkı sağlamak adına çeşitli vakıf ve derneklerde görev alıyor.

Handan Yavuz'a yeni görev

Toçev, Koruncuk Vakfı Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı gibi daha birçok sivil toplum kuruluşları ile işbirliğiİ yapan ve şimdide Türk Kadınını Güçlendirme ve Tanıtma Vakfı yönetimine seçilen Handan Yavuz yeni görevinde kadınlarıiçin kolları sıvadı. Onlarla kendi bilgi birikimlerini paylaşıp Sağlıklı Yaşam, Anti Aging, Saç tedavisi, kliniğinde yeni kurduğu ağız ve diş sağlığı bölümünün yanısıra fiziksel, zihinsel ve ruhsal potansiyellerini en üst seviyeye çıkararak içte sağlık dışta güzellik programları ile kadınlara her alanda desteğini sunacak.

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