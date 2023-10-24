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Hamile olduğu iddia edilen Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar karnını paylaştı!

Hamile olduğu iddia edilen Samar Dadgar karnını paylaştı! İşte detaylar...

Hamile olduğu iddia edilen Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar karnını paylaştı!

Özcan Deniz, geçtiğimiz ocak ayında İranlı tasarımcı Samar Dadgar ile evlenmişti.

Hamile olduğu iddia edilen Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar karnını paylaştı!
İkilinin evlendiği günden bu yana sürekli Dadgar'ın hamile olduğu haberleri medyaya yansımıştı.

Hamile olduğu iddia edilen Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar karnını paylaştı!
Son olarak Dadgar'ın geçtiğimiz günlerde hamile olduğu iddia edilmiş ve çift sessiz kalmıştı.

Hamile olduğu iddia edilen Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar karnını paylaştı!

Cannes'de olan ikili, Fransa gezisinden fotoğraflarını paylaşarak, Dadgar sadece karnını paylaşması dikkat çekti.

Hamile olduğu iddia edilen Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar karnını paylaştı!
Tasarımcının karnının hafif çıkması takipçilerini heyacanlandırıp, "Acaba hamile mi?" sorusunu yeniden akıllara getirdi.

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