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Hamile olduğu iddia edilen Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar, ilk kez konuştu! Samar Dadgar hamile mi?

Hamile olduğu iddia edilen Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar, ilk kez konuştu! İşte detaylar...

Hamile olduğu iddia edilen Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar, ilk kez konuştu! Samar Dadgar hamile mi?

Özcan Deniz’in modacı eşi İranlı Samar Dadgar, Nişantaşı Citys’teydi.

 Hamile olduğu iddia edilen Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar, ilk kez konuştu! Samar Dadgar hamile mi?

Dadgar son dönemde bebek bekledikleri şeklinde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyleyip “Neredeyse her gün hamile olduğum yazılıyor. O haberler gerçek değil” dedi.

Hamile olduğu iddia edilen Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar, ilk kez konuştu! Samar Dadgar hamile mi?
Evliliklerinin birinci yıl dönümünü geçtiğimiz günlerde eşi Özcan Deniz’in Kıbrıs konserinde sahnede kutladıklarını ve kendisi için büyük sürpriz olduğunu anlatan Samar Dadgar “İlk yıl dönümümüzde Özcan yoğun olduğu için sahnedeydi.

Hamile olduğu iddia edilen Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar, ilk kez konuştu! Samar Dadgar hamile mi?

Biz de sahnede kutladık. Güzeldi ama biraz utandım pek kameralara alışık değilim. Konuşurken bazen heyecandan Türkçeyi unutuyorum” şeklinde konuştu.

 Hamile olduğu iddia edilen Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar, ilk kez konuştu! Samar Dadgar hamile mi?

Eşi Deniz ile aralarında 22 yaş farkı olan modacı, son dönemde bebek bekledikleri şeklindeki iddiaları

Hamile olduğu iddia edilen Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar, ilk kez konuştu! Samar Dadgar hamile mi?

ise “Benim her gün hamile olduğum haberleri çıkıyor ama tabii ki bunlar gerçek değil” diyerek yalanladı.

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