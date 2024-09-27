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Hamile olan Zeynep Tuğçe Bayat, bebeğine ne isim düşündü?

Hamile olan Zeynep Tuğçe Bayat, bebeğine ne isim düşündü? İşte detaylar...

Hamile olan Zeynep Tuğçe Bayat, bebeğine ne isim düşündü?

Zeynep Tuğçe Bayat, Nişantaşı City's'de bir çocuk giyim mağazasında alışveriş yaparken görüntülendi.

Hamile olan Zeynep Tuğçe Bayat, bebeğine ne isim düşündü?
Anne olmaya hazırlanan oyuncu, "Güzel gidiyor. Heyecanlıyım.

 Hamile olan Zeynep Tuğçe Bayat, bebeğine ne isim düşündü?

Hazırlıklar başladı.

 Hamile olan Zeynep Tuğçe Bayat, bebeğine ne isim düşündü?

Biraz bekliyorum. Çok erkenden bir şey almak istemiyorum" dedi.

Hamile olan Zeynep Tuğçe Bayat, bebeğine ne isim düşündü?
Bayat, "Aşerdiniz mi?" sorusuna, "Cansel (Elçin) çok seviyor, 'Gecenin köründe bunları aradım' demeyi.

Hamile olan Zeynep Tuğçe Bayat, bebeğine ne isim düşündü?
Öyle bir şey olmuyor. Bir kere çocukken yediğim şey aklıma gelmişti. Onu da bulamadık ama bir şey olmadı, sıkıntı yok.Hamile olan Zeynep Tuğçe Bayat, bebeğine ne isim düşündü?

 

Abartılacak bir şey değil" yanıtını verdi.

Hamile olan Zeynep Tuğçe Bayat, bebeğine ne isim düşündü?
Erkek bebek bekleyen Bayat, "İsim bulamadık. Düşünüyoruz daha...

 Hamile olan Zeynep Tuğçe Bayat, bebeğine ne isim düşündü?

Yurt dışında telaffuz konusunda sorun yaşamayacak bir isim düşünüyorum ben...

 Hamile olan Zeynep Tuğçe Bayat, bebeğine ne isim düşündü?

Yabancı bir isim düşünmüyoruz açıkçası. Daha vakit var. Doğum Türkiye'de olacak" ifadelerini kullandı.

 Hamile olan Zeynep Tuğçe Bayat, bebeğine ne isim düşündü?


Eşinin heyecanlı olduğunu belirten oyuncu, "Erkekle ilk başlarda anlayamadığını söylüyor ama Cansel heyecanlı..." dedi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
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