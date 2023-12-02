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Hamile olan Yıldız Çağrı Atiksoy eşi Berk Oktay'ın yaşadığı heyecanı anlattı

Hamile olan Yıldız Çağrı Atiksoy eşi Berk Oktay'ın yaşadığı heyecanı anlattı. İşte detaylar...

Hamile olan Yıldız Çağrı Atiksoy eşi Berk Oktay'ın yaşadığı heyecanı anlattı

Berk Oktay ve eşi Yıldız Çağrı Atiksoy, Vadistanbul’da görüntülendi. Çift, bebek mağazalarında tur attıktan sonra bir restoranda yemek yemeden önce muhabirlerin sorularını yanıtladı. Yıldız Çağrı Atiksoy, hamilelik haberlerini doğrulayarak, “Evet, haber doğru. 2,5 aylık hamileyim. Cinsiyeti henüz belli değil, ancak hamilelik güzel geçiyor. Berk baba olacağını öğrendiğimde çok heyecanlanmıştı. İlk defa onu böyle gördüm. Uzun zamandır biz de çok istiyorduk. Bu haber bizi çok mutlu etti.” dedi. Berk Oktay ise baba olma haberi karşısındaki duygularını şu şekilde ifade etti.

 Hamile olan Yıldız Çağrı Atiksoy eşi Berk Oktay'ın yaşadığı heyecanı anlattı

Oktay, “O duyguyu nasıl anlatabilirim bilmiyorum ama birkaç gün heyecandan kendime gelemedim. İsim düşünmedik, sağlıkla aramıza gelmesini istiyoruz. Sabırsızca bekliyoruz.” Muhabirlerin çifte mutluluklar dilemesinin ardından alışverişlerine devam etti.

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