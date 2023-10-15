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Hamile olan Gonca Vuslateri, daha önce söylediği "Anne olmak çok istemedim" sözlerine açıklık getirdi!

Hamile olan Gonca Vuslateri, daha önce söylediği "Anne olmak çok istemedim" sözlerine açıklık getirdi! İşte detaylar...

Hamile olan Gonca Vuslateri, daha önce söylediği "Anne olmak çok istemedim" sözlerine açıklık getirdi!

Hamile olan Gonca Vuslateri, Instagram'dan açıklama yaptı..

Hamile olan Gonca Vuslateri, daha önce söylediği "Anne olmak çok istemedim" sözlerine açıklık getirdi!
"Anne olmak çok istemedim" sözleri için oyuncu, "Harika bir gün olsun. Ankara’da hava cillop zira... Magazinde kendimi okudum az önce. Zaten Birsen Altuntaş dışında kimseye konuşmam. Prensibim oldu bu. Evet, hamileyim. Bilinmesi için erken bir dönem. İşe gidip geliyorum, ortamım sakin. Kadın olduğum için doğurma özelliğim var zaten.. öncelikle şaşkınlığa son vereyim. Yani bu genelde olabiliyor. "Anne olmak çok istemedim" açıklamamı önüme getirmeyin. Hala aynı fikirdeyim.. sadece gelene “git” demiyorum. Bu da seçimim.Hazır demiyorken de; bu beni otomatik çocuk annesi yapar. Kendini kaybetmiş annelik ayinlerinde görünür müyüm bilmiyorum ama gayet cool akıyor hayatım. Mükemmel bir sevgilim var. Gözüne ilk baktığımda “bu adam” dediğim. Hala da o adam. Sanırım hep o. Fakat ünlülük işinde değil. Var olmak istememek demokratik hakkı. Öyle de olacak. Biz onu göreceğiz fakat hakkında konuşmayacağız. Nasıl ama? Cillop. Çünkü herkes baba olamaz. O bir baba adayı, ne isterse o. Evlilik tabii çocuk haberini aldığımda düşündüğüm bir şey. Bir kez evlendim. Gelinlik, takı, tabak çanak, pasta-börek sevmiyorum zira acayip rahatsız edici bir ses. Tüm düğünlerin ses sistemi korkunçtur. Düğün kanaatim budur. Aile hukuku her şeyin üstündedir. Olmalıdır. Çocuğun özlük hakları için. Fakat hava soğuk, ısınınca bi düğün yaparım. Benim hayatım çok mutlu ve sakin aslında ama insanlar Dilan Polat’a attığı like’ları iptal etmekten tabii zaman mı buluyor. Kardeşim her kafasına para bağlayana atlama huyumuz nedir ki... Neyse... Buraya kadar Gonca dilinde konuştum. Merakı giderdim" dedi.

Hamile olan Gonca Vuslateri, daha önce söylediği "Anne olmak çok istemedim" sözlerine açıklık getirdi!

Sözlerine devam eden Vuslateri, "Dünyada savaş var. Doğru mu? Siz de her gün benim gibi koca koca çarşafların, çöp torbalarının içinde hayatını kaybetmiş bebek görseniz insanlığınız hangisine el verir. Ben vicdanımı sokakta bulmadım. Zihniyetime ve yüreğime yaptığım yatırım, kalitesinden şüphesizliğim böyle lakayıt bir sevinç harbine izin vermiyor.
Süreç herkesin hayrına olsun. Hepinizi kucaklıyorum. İnsan kıymetlidir" ifadelerini kullandı.

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