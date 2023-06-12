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Hamile Atiye seyircileri coşturdu

Ünlü şarkıcı Atiye, hamile olmasına rağmen enerjisinden hiçbir şey kaybetmediğini ve sahne almanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi. İşte detaylar...

Hamile Atiye seyircileri coşturdu

Atiye, 35. kez düzenlenen Uşak Sivaslı Çilek Kültür ve Sanat Festivali'nde sahne aldı.

 Hamile Atiye seyircileri coşturdu

Konser alanını dolduran binlerce hayranının alkışları arasında sahneye çıkan Atiye, son hiti Dalgana Bak'la enerji dolu bir başlangıç yaptı.

Hamile Atiye seyircileri coşturdu
‘Budur’, ‘Salla’, ‘Aşkistan’, ‘Ya Habibi’, ‘Soygun Var’, ‘Salla’ gibi şarkılarıyla yüksek tempolu gecenin fitilini ateşleyerek, iki saat boyunca konserine aralıksız devam etti.

Hamile Atiye seyircileri coşturdu
Atiye, sahnede kendisine eşlik eden 7 kadın ve 3 erkekten oluşan, müzisyen ve dansçılarıyla birlikte hamile olmasına rağmen enerjisinden hiçbir şey kaybetmediğini ve sahne almanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

Hamile Atiye seyircileri coşturdu
Konser sonunda Atiye’ye festival anısına 1 kasa dolusu çilek vererek teşekkür etti. Kadın ve çocuk hayranlarının fazlaca yer aldığı konserde, Atiye'nin şarkılarına özellikle çocuklar dans edip eşlik etti.

Hamile Atiye seyircileri coşturdu
Atiye, danslarını taklit eden çocuklarla konser boyunca ilgilenip eğlenceli dakikalar yaşamalarını sağladı. Atiye her zamanki gibi, Zeynep Tosun imzalı beyaz pantolon ve ceketten oluşan kombini ve güzelliği ile göz kamaştırdı.

Hamile Atiye seyircileri coşturdu

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