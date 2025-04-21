 Haluk Levent'ten duygusal gece!

Haluk Levent, Kıbrıs'ın İskele bölgesindeki Grand Sapphire Resort'ta sahne aldı.

Ancak bu konser, sadece müzik dolu bir gece değildi; duygusal anlara da sahne oldu.

Aynı mekânda sahne alan ve konserinden kısa süre sonra hayatını kaybeden usta sanatçı Volkan Konak'ın ardından ilk kez sahneye çıkan Haluk Levent, geceye onun anısını yaşatarak başladı.

Levent, sahnede Konak'ı duygusal sözlerle anarken, onun anısına özel bir şarkı da seslendirdi.

Konserin bir diğer anlamlı yanı ise, 6 Şubat depreminde Adıyaman’daki İSİAS Otel'de hayatını kaybeden voleybolcu çocuklarımız adına düzenlenmiş olmasıydı. Haluk Levent, İSİAS Derneği adına gerçekleştirdiği bu özel gecede "Unutmadık, unutturmayacağız" mesajı verdi.

Yardım konserlerine hız kesmeden devam edeceğini belirten sanatçı, "Bizi ayakta tutan şey dayanışma" diyerek izleyicilerden büyük alkış aldı.

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