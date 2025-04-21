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Haluk Levent'ten duygusal gece!

Haluk Levent'ten duygusal gece! İşte detaylar...

Haluk Levent'ten duygusal gece!

Haluk Levent, Kıbrıs'ın İskele bölgesindeki Grand Sapphire Resort'ta sahne aldı.

 Haluk Levent'ten duygusal gece!

Ancak bu konser, sadece müzik dolu bir gece değildi; duygusal anlara da sahne oldu.

 Haluk Levent'ten duygusal gece!

Aynı mekânda sahne alan ve konserinden kısa süre sonra hayatını kaybeden usta sanatçı Volkan Konak'ın ardından ilk kez sahneye çıkan Haluk Levent, geceye onun anısını yaşatarak başladı.

 Haluk Levent'ten duygusal gece!

Levent, sahnede Konak'ı duygusal sözlerle anarken, onun anısına özel bir şarkı da seslendirdi.

 Haluk Levent'ten duygusal gece!

Konserin bir diğer anlamlı yanı ise, 6 Şubat depreminde Adıyaman’daki İSİAS Otel'de hayatını kaybeden voleybolcu çocuklarımız adına düzenlenmiş olmasıydı. Haluk Levent, İSİAS Derneği adına gerçekleştirdiği bu özel gecede "Unutmadık, unutturmayacağız" mesajı verdi.

 Haluk Levent'ten duygusal gece!

Yardım konserlerine hız kesmeden devam edeceğini belirten sanatçı, "Bizi ayakta tutan şey dayanışma" diyerek izleyicilerden büyük alkış aldı.

 

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