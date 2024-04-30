Haluk Levent, yaz konserlerine startı Bodrum’dan verdi.

Önceki gün Titanic Luxury Collection Bodrum’da sahne alan Levent, kendine has tarzı ve dillere pelesenk olan şarkılarıyla

kendisini dinlemeye gelenlere müzik ziyafeti yaşattı.

2 saat boyunca sahnede kalan Haluk Levent, “Sanat iyileştirir, hele ki böylesine güzel bir atmosferde söylediğim şarkılar terapi gibi gelebilir size.” dedi.

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