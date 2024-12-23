Haluk Levent müşahede altına alındı.

Liv Hospital Hastanesi doktoru Profesör Dr. Mehmet Vefik Yazıcıoğlu’nun yaptığı açıklamaya göre Haluk Levent, göğüs ağrıları nedeniyle hastanede müşahede altına alındığını söyledi. Tedbir olarak tutulan Haluk şarkıcının durumu anjiyo sonrası belli olacak.

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