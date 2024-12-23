  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Haluk Levent müşahede altına alındı

Haluk Levent müşahede altına alındı. İşte detaylar...

Haluk Levent müşahede altına alındı

Haluk Levent müşahede altına alındı.

  Haluk Levent müşahede altına alındı

Liv Hospital Hastanesi doktoru Profesör Dr. Mehmet Vefik Yazıcıoğlu’nun yaptığı açıklamaya göre Haluk Levent, göğüs ağrıları nedeniyle hastanede müşahede altına alındığını söyledi. Tedbir olarak tutulan Haluk şarkıcının durumu anjiyo sonrası belli olacak.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Ebru Yaşar dünya listelerinde!
  Magazin

Ebru Yaşar dünya listelerinde!

Gözde Kansu, Kristal Ağaç Ödül Töreni'nde
  Magazin

Gözde Kansu, Kristal Ağaç Ödül Töreni'nde

Mazhar Alanson 'Sanatçının Öyküsü'nü imzaladı!
  Magazin

Mazhar Alanson 'Sanatçının Öyküsü'nü imzaladı!

Emre Karayel, Demet Evgar ve Elit Andaç Çam'dan 'Bahar' karesi
  Magazin

Emre Karayel, Demet Evgar ve Elit Andaç Çam'dan 'Bahar' karesi

Haluk Levent, Aktepe Ortaokulu'nu teslim etti
  Gündem

Haluk Levent, Aktepe Ortaokulu'nu teslim etti

Aslıhan Karalar çocuklarla çanta boyadı
  Magazin

Aslıhan Karalar çocuklarla çanta boyadı