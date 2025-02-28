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Haluk Levent filmde gençliğini oynayabilmek için bakın kaç kilo verdi?

Haluk Levent filmde gençliğini oynayabilmek için bakın kaç kilo verdi? İşte detaylar...

Haluk Levent filmde gençliğini oynayabilmek için bakın kaç kilo verdi?

Haluk Levent, Kem Yapım prodüktörlüğünde Ben Haluk filminde gençliğini oynayabilmek için 7 kilo verdi.

 Haluk Levent filmde gençliğini oynayabilmek için bakın kaç kilo verdi?

Film, Levent'in 2004 yılında Saros Körfezi'ne doğalgaz tesisi kurulmasını protesto etmek amacıyla gerçekleştirdiği

 Haluk Levent filmde gençliğini oynayabilmek için bakın kaç kilo verdi?


12 saatlik rekor konseri etrafında şekillenecek.

 Haluk Levent filmde gençliğini oynayabilmek için bakın kaç kilo verdi?

Başlangıçta Yollarda Vururum Seni olarak planlanan filmin adı,

 Haluk Levent filmde gençliğini oynayabilmek için bakın kaç kilo verdi?

daha sonra Ben Haluk olarak değiştirildi.

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