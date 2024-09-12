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Haluk Levent, 14 Eylül’deki halk konseriyle Marmara Park’ta!

Ünlü sanatçı Haluk Levent, 14 Eylül günü Marmara Park AVM'de düzenlenecek ücretsiz halk konserinde hayranları için sahne alacak!

Haluk Levent, 14 Eylül’deki halk konseriyle Marmara Park’ta!

Marmara Park AVM'nin 12'nci yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde düzenlenen konser, Haluk Levent’in eşsiz sahne performansı ve şarkılarıyla ziyaretçilere muhteşem bir müzik şöleni yaşatacak!

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