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Haluk Bilginer ve Feyyaz Yiğit’i buluşturan filmin okuma provası yapıldı!

Haluk Bilginer ve Feyyaz Yiğit’i buluşturan filmin okuma provası yapıldı! İşte detaylar...

Haluk Bilginer ve Feyyaz Yiğit’i buluşturan filmin okuma provası yapıldı!

Usta oyuncu Haluk Bilginer ve son dönemin başarılı projelerine imza atan Feyyaz Yiğit, 14 Kasım’da sinema salonlarında sevenleriyle buluşacak.

Haluk Bilginer ve Feyyaz Yiğit’i buluşturan filmin okuma provası yapıldı!
Önümüzdeki günlerde sete çıkmaya hazırlanan filmin oyuncu kadrosuna Bige Önal ve Hatice Aslan dahil olurken ekibin okuma provası eğlenceli anlara sahne oldu.

 Haluk Bilginer ve Feyyaz Yiğit’i buluşturan filmin okuma provası yapıldı!

Son dönemin dikkat çeken projelerinde senarist ve oyuncu olarak yer alan Feyyaz Yiğit, usta oyuncu Haluk Bilginer ile yeni sezonda sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Gişe rekorları kıran bir Fransız yapımından uyarlama senaryosunu Aziz Kedi ve Feyyaz Yiğit’in birlikte yazdığı filmin yönetmen koltuğunda ise Mert Baykal yer alıyor. Yapımcılığını Muzaffer Yıldırım’ın (NuLook Production) üstlendiği ve 14 Kasım’da sinemada izleyicilerle buluşması planlanan film aynı zamanda IMAX olarak vizyona giren ilk Türk yapımı olacak. Projenin duyulmasıyla şimdiden büyük bir merakla uyandıran filmin oyuncuları ve ekibi okuma provasında ilk kez bir araya geldi.

 Haluk Bilginer ve Feyyaz Yiğit’i buluşturan filmin okuma provası yapıldı!

Bige Önal ve Hatice Aslan’ın da ekibe katılmasıyla oyuncu kadrosunu güçlendiren filmin okuma provasında oyuncular arasında eğlenceli anlar yaşandı.

 Haluk Bilginer ve Feyyaz Yiğit’i buluşturan filmin okuma provası yapıldı!

NuLook Production imzasıyla sinemaseverlerle buluşması planlanan film aynı zamanda IMAX olarak vizyona giren ilk Türk filmi olarak sinema tarihine geçecek. Çok daha yüksek görüntü ve ses kalitesi sunan IMAX teknolojisi, özel donanımlı sinema salonlarıyla izleyiciye eşsiz bir sinema deneyimi yaşatıyor. Ülkemizde IMAX teknolojisi kullanan sinema salonları her geçen yıl artarken Haluk Bilginer ve Feyyaz Yiğit’in başrollerinde olduğu ve şimdiden büyük heyecanla beklenen film, sadece IMAX salonlarında değil, tüm sinemalarda 14 Kasım’da vizyonda olacak.

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