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Haluk Bilginer ile partner olması gündem olan Melisa Döngel ilk kez konuştu!

Haluk Bilginer ile partner olması gündem olan Melisa Döngel ilk kez konuştu! İşte detaylar...

Haluk Bilginer ile partner olması gündem olan Melisa Döngel ilk kez konuştu!

Haluk Bilginer (70) ile Melisa Döngel’in (25) Sekizinci Aile dizisinde partner olması çok konuşulmuştu.

Haluk Bilginer ile partner olması gündem olan Melisa Döngel ilk kez konuştu!
Melisa Döngel, İstinye Park AVM'de görüntülendi. Kardeşine olan düşkünlüğü ile bilinen Melisa Döngel, kardeşi Elif Döngel ile çıktığı alışveriş turunda muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmayarak objektiflere poz verdi.

 

 Haluk Bilginer ile partner olması gündem olan Melisa Döngel ilk kez konuştu!

Spor tarzı ile dikkat çeken güzel oyuncu, yeni dizisindeki partneri Haluk Bilginer ile arasındaki yaş farkına gelen eleştirilerle ilgili muhabirlerin sorusuna "İnsanlar izleyince ön yargıları yıkılacaktır. Keyifli bir iş oldu, çok güzel bir ekip ile çalıştık" dedi.

Haluk Bilginer ile partner olması gündem olan Melisa Döngel ilk kez konuştu!

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