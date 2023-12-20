 Haluk Bilginer'e şok haber!

2023 yılında en az izlenen Netflix Türkiye orjinal yapımları Azizler ve 9 Kere Leyla olduğu iddia edildi.

İki yapımda da Haluk Bilginer'in yer alması dikkat çekti.

Bilginer, 77. Uluslararası Emmy Ödülleri gecesinde 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülünü almıştı.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.