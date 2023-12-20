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Haluk Bilginer'e şok haber!

Haluk Bilginer'e şok haber!

2023 yılında en az izlenen Netflix Türkiye orjinal yapımları Azizler ve 9 Kere Leyla olduğu iddia edildi.

 Haluk Bilginer'e şok haber!

İki yapımda da Haluk Bilginer'in yer alması dikkat çekti.

 Haluk Bilginer'e şok haber!

 Bilginer, 77. Uluslararası Emmy Ödülleri gecesinde 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülünü almıştı.

 

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