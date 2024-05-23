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Haluk Bilginer'den sürpriz proje!

Ünlü sanatçı Haluk Bilginer'den sürpriz proje! İşte detaylar...

Haluk Bilginer'den sürpriz proje!

Orchestra Content, yeni iddialı dizisi için hazırlıklara başladı. Dünyanın birçok ülkesinde yayınlanan, büyük ilgi gören kült dizi Ray Donovan Türkiye’ye uyarlanıyor.

 Haluk Bilginer'den sürpriz proje!

Amerika’da 2013-2020 yılları arasında yedi sezon boyunca Showtime’de yayınlanan dizi başta Emmy olmak üzere birçok TV ödülüne aday gösterildi.

 Haluk Bilginer'den sürpriz proje!

Haluk Bilginer, ‘Mickey Donovan’ rolünde!

Zengin, ünlü ve prestijli insanların her türlü sorununu zekice yöntemlerle çözmeyi başarsa da babası Mickey başta olmak üzere ailesiyle sorunlarını bir türlü çözemeyen Ray Donovan’ın Türkiye uyarlamasında ‘Mickey Donovan’ karakterine Haluk Bilginer hayat verecek.

Haluk Bilginer'den sürpriz proje!

Dizinin orijinalinde Jon Voight’in canlandırdığı Mickey Donovan, oğlu Ray Donovan ile birlikte hikâyenin tam merkezinde yer alıyor. ‘Paramount Formats’tan hakları alınarak Türkiye’ye uyarlanan dizinin senaryo uyarlamasını Birol Tezcan yaptı. Senaryo hazırlıkları tamamlanan dizinin oyuncu kadrosunun kimlerden oluşacağı büyük merak konusu olurken diziyle ilgili tüm gelişmeler de yakında açıklanacak.

 

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