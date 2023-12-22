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Halit Ergenç ve Tuba Büyüküstün'ün başrolünü paylaştığı 'Yarın Yokmuş Gibi' setinden ilk kareler!

Halit Ergenç ve Tuba Büyüküstün'ün başrolünü paylaştığı 'Yarın Yokmuş Gibi' setinden ilk kareler! İşte detaylar...

Halit Ergenç ve Tuba Büyüküstün'ün başrolünü paylaştığı 'Yarın Yokmuş Gibi' setinden ilk kareler!

Heyecanla beklenen, başrollerini başarılı oyuncular Halit Ergenç ve Tuba Büyüküstün’ün paylaştığı “Yarın Yokmuş Gibi” dizisinin setinden ilk kareler paylaşıldı. Yapımcılığını Saner Ayar’ın üstlendiği, CB Medya imzasını taşıyan dizinin çekimleri 9 Aralık’ta başlamıştı.

 Halit Ergenç ve Tuba Büyüküstün'ün başrolünü paylaştığı 'Yarın Yokmuş Gibi' setinden ilk kareler!

Yönetmen koltuğunda Zeynep Günay’ın oturduğu “Yarın Yokmuş Gibi”, Tuba Büyüküstün ve Halit Ergenç’in etkileyici performanslarıyla izleyicilere unutulmaz anlar yaşatacak. “Yarın Yokmuş Gibi” 2003 yapımı, Theo van Gogh’un yönettiği “Interview” filminden senarist Ekin Atalar tarafından diziye uyarlanarak GAİN ekranına taşınıyor.

 Halit Ergenç ve Tuba Büyüküstün'ün başrolünü paylaştığı 'Yarın Yokmuş Gibi' setinden ilk kareler!

Kadrosuyla şimdiden adından söz ettiren “Yarın Yokmuş Gibi”de seyirciyi romantizm ve gizem dolu bir atmosfer bekliyor.

 Halit Ergenç ve Tuba Büyüküstün'ün başrolünü paylaştığı 'Yarın Yokmuş Gibi' setinden ilk kareler!

Dizi, genç oyuncu Manolya ile deneyimli gazeteci Hakan’ın bir röportaj için bir araya gelmelerini ve bu vesile ile başlayan karmaşık ilişkilerini konu alıyor.

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