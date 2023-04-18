Sounds of Solidarity ve Communion, Türkiye ve Suriye’de meydana gelen depremin ardından geçtiğimiz cumartesi günü yardım konseri düzenledi.

Konserin geliri War Child ve Turkey Mozaik vakfına bağışlanarak depremzedelere ulaştırılacak.

Gecenin sunuculuğunu ise; başarılı oyuncu Halit Ergenç ve sunucu Jumoke Fashola üstlendi.

15 Nisan’da Royal Albert Hall’da gerçekleşen konsere oyuncu Olivia Colman, BM İyi Niyet Elçisi Gugu Mbatha-Raw ve komedyen Omid Djalili başta olmak üzere birçok ünlü isim katıldı.

Gecede; Solidarity Ensemble grubu Anadolu ezgilerini seslendirirken, Hozier, Anna Calvi, Dermot Kennedy, Marcus Mumford, Nilüfer Yanya ve James Bay canlı performanslar sergiledi.

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