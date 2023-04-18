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Halit Ergenç dünyaca ünlü isimlerle aynı sahneye çıktı

Ünlü oyuncu Halit Ergenç, deprem için düzenlenen yardım konserinde dünyaca ünlü isimlerle sunuculuk yaptı. İşte haberin detayları...

Halit Ergenç dünyaca ünlü isimlerle aynı sahneye çıktı

Sounds of Solidarity ve Communion, Türkiye ve Suriye’de meydana gelen depremin ardından geçtiğimiz cumartesi günü yardım konseri düzenledi.

Halit Ergenç dünyaca ünlü isimlerle aynı sahneye çıktı

Konserin geliri War Child ve Turkey Mozaik vakfına bağışlanarak depremzedelere ulaştırılacak.

Halit Ergenç dünyaca ünlü isimlerle aynı sahneye çıktı

Gecenin sunuculuğunu ise; başarılı oyuncu Halit Ergenç ve sunucu Jumoke Fashola üstlendi.

Halit Ergenç dünyaca ünlü isimlerle aynı sahneye çıktı

15 Nisan’da Royal Albert Hall’da gerçekleşen konsere oyuncu Olivia Colman, BM İyi Niyet Elçisi Gugu Mbatha-Raw ve komedyen Omid Djalili başta olmak üzere birçok ünlü isim katıldı.

Halit Ergenç dünyaca ünlü isimlerle aynı sahneye çıktı

Gecede; Solidarity Ensemble grubu Anadolu ezgilerini seslendirirken, Hozier, Anna Calvi, Dermot Kennedy, Marcus Mumford, Nilüfer Yanya ve James Bay canlı performanslar sergiledi.

Halit Ergenç dünyaca ünlü isimlerle aynı sahneye çıktı

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