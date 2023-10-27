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Halime için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı devrede  

Star Tv ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Zahide Yetiş'le Yeniden Başlasak'da  üvey baba elindeki 16 yaşındaki Halime'nin yaşadıkları Türkiye'yi Star Tv ekranına kilitledi.

Halime için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı devrede  

 

Bundan tam 16 yıl önce, evli olmasına rağmen komşusu Ayşe Hanım'la ilişki yaşayan Halil, parkta yüzüstü bıraktığı Ayşe'den baba olduğunu öğrenip, kızı Halime'ye ulaşmak için Zahide Yetiş'le Yeniden Başlasak'a başvurdu. Ne var ki bu başvurunun ardından büyük bir dram ortaya çıktı.  

Programa Ayşe Hanım ve sonradan evlendiği Hasan Hüseyin de geldi, Ayşe Hanım kızını babasına göstermeyeceğini, bunu hak etmediğini söylerken, yayına bağlanan köyden bir komşu "Halime'nin hamile olduğunu ve üvey babanın elinde şiddet gördüğünü" söyledi!  

SON DAKİKA!

Konya Karaman'da gerçekleşen drama Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı  el koydu, Star Tv'de yayınlanan Zahide Yetiş'le Yeniden Başlasın Programının yayınları  ihbar kabul edildi. Halime bugün evden alınıp, jandarma tarafından sağlık kontrolüne götürülecek. 

 

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