Halil İbrahim Ceyhan ile Rüya Coriç, yeni bir aşka yelken açtı.

İkilinin, kısa bir süre önce ilişkiye başladığı söyleniyor.

Çiçeği burnunda sevgililer, Boop Kuruçeşme adlı mekandan eğlendi. Çift, mekan çıkışı görüntülendi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.