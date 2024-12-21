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Halil İbrahim Ceyhan ile Rüya Coriç, yeni aşka yelken açtı

Halil İbrahim Ceyhan ile Rüya Coriç, yeni aşka başladı. İşte detaylar...

Halil İbrahim Ceyhan ile Rüya Coriç, yeni aşka yelken açtı

Halil İbrahim Ceyhan ile Rüya Coriç, yeni bir aşka yelken açtı.

 Halil İbrahim Ceyhan ile Rüya Coriç, yeni aşka yelken açtı

İkilinin, kısa bir süre önce ilişkiye başladığı söyleniyor.

 Halil İbrahim Ceyhan ile Rüya Coriç, yeni aşka yelken açtı

Çiçeği burnunda sevgililer, Boop Kuruçeşme adlı mekandan eğlendi. Çift, mekan çıkışı görüntülendi. 

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