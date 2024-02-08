  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Halil İbrahim Ceyhan ile aşk mı yaşıyor? Melisa Döngel gerçeği itiraf etti

Halil İbrahim Ceyhan ile aşk mı yaşıyor? Melisa Döngel gerçeği itiraf etti. İşte detaylar...

Halil İbrahim Ceyhan ile aşk mı yaşıyor? Melisa Döngel gerçeği itiraf etti

Snob Magazin'in haberine göre; 'Kirli Sepeti' dizisinde oynayan Melisa Döngel, Nişantaşı'nda kardeşi Elif ile görüntülendi.

 Halil İbrahim Ceyhan ile aşk mı yaşıyor? Melisa Döngel gerçeği itiraf etti

Rol arkadaşı Halil İbrahim Ceyhan ile çıkan aşk iddialarına oyuncu, "Sevdiğim arkadaşım. Aramız iyi. İyi anlaşıyoruz.

Halil İbrahim Ceyhan ile aşk mı yaşıyor? Melisa Döngel gerçeği itiraf etti

Aşk yok arkadaşız şu an. Tabii her şeyi zaman gösterir ama arkadaşız. Birliktelik gibi bir şey söz konusu değil" dedi.

 Halil İbrahim Ceyhan ile aşk mı yaşıyor? Melisa Döngel gerçeği itiraf etti


Döngel, "Dizimiz iyi gidiyor. Reytignler iyi" diye konuştu.

Halil İbrahim Ceyhan ile aşk mı yaşıyor? Melisa Döngel gerçeği itiraf etti
Oyunculuk istemediğini söyleyen Elif Dögel, "Biraz utangancım. Oyunculuk istemiyorum. Ablamla gurur duyuyorum" dedi.

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

14 Şubat’ta aşkın Izaka Terrace hali
  Mekan

14 Şubat’ta aşkın Izaka Terrace hali

Kral Şakir’in son filmi Kral Şakir: ‘Devler Uyandı’ vizyona girdi
  Magazin

Kral Şakir’in son filmi Kral Şakir: ‘Devler Uyandı’ vizyona girdi

Hakan Kaya’nın ilk teklisi “Ne Olur Bak Bana’’ oldu
  Magazin

Hakan Kaya’nın ilk teklisi “Ne Olur Bak Bana’’ oldu

'Kardeşlerim' dizisinin Şengül’ü Fadik Sevin Atasoy diziden ayrılma nedenini ilk kez açıkladı
  Magazin

'Kardeşlerim' dizisinin Şengül’ü Fadik Sevin Atasoy diziden ayrılma nedenini ilk kez açıkladı

Geçtiğimiz yıl sokak ortasında kavga eden Kaan Taşanaer ile Seray Dura'nın aşkı devam ediyor
  Magazin

Geçtiğimiz yıl sokak ortasında kavga eden Kaan Taşanaer ile Seray Dura'nın aşkı devam ediyor

Metin Akdülger trafikte kavga ettiği haberine açıklık getirdi
  Magazin

Metin Akdülger trafikte kavga ettiği haberine açıklık getirdi