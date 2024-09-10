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Halil İbrahim Ceyhan, futbolcu Tufan karakteriyle ‘Leyla: Hayat... Aşk... Adalet...’te 

 Yarın akşam ilk bölümüyle NOW’da ekranlara gelecek, Ay Yapım imzalı ‘Leyla: Hayat... Aşk... Adalet...’ dizisi güçlü oyuncu kadrosuyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Duygu ve entrika dolu hikayesiyle izleyicileri ekran başına kilitlemeye hazırlanan dizide son dönemin başarılı oyuncularından Halil İbrahim Ceyhan, futbolcu Tufan karakteriyle hikayenin tüm seyrini değiştirecek. 

Halil İbrahim Ceyhan, futbolcu Tufan karakteriyle ‘Leyla: Hayat... Aşk... Adalet...’te 

NOW’da çok yakında seyirciyle buluşacak Ay Yapım’ın yeni dizisi, ‘Leyla: Hayat... Aşk... Adalet...’ iç içe geçen heyecan dolu hikayesiyle her hafta Çarşamba akşamı ekran başına toplamaya hazırlanıyor. Başarılı oyuncu Halil İbrahim Ceyhan’ın futbolcu Tufan karakterine hayat vereceği dizide, büyük bir kaza sonucunda Tufan’ın dönüşümünü ve tüm hikayenin seyrini nasıl değiştireceğini göreceğiz. 

Halil İbrahim Ceyhan, futbolcu Tufan karakteriyle ‘Leyla: Hayat... Aşk... Adalet...’te 

Halil İbrahim Ceyhan içindeki saf ve temiz duyguları kaybetmeden mücadelesine devam eden bir adam olarak tanımladığı karakteri Tufan’ı ve diziyle ilgili duygularını şöyle dile getiriyor: 

 “Bazen hayat planlarını kurar. Sen ne kadar uğraşırsan uğraş kaderinden kaçamazsın. Kabullenip tüm gücünle sahip çıkmak ve üstesinden gelmek için sen ona uyum sağlarsın. Yüreğinde hep bir hasretle er ya da geç hayat hakkını teslim eder sana. ‘Leyla’yı biraz böyle tanımlayabiliriz. Tufan ise hiç ummadığı anda hayatı altüst olan bir adam. Hayat’ın ona getirdiği her şey düşünmediği ihtimallerle sınıyor onu. İçindeki saf ve temiz duyguları kaybetmeden mücadelesine devam eden bir adam.”

Halil İbrahim Ceyhan, futbolcu Tufan karakteriyle ‘Leyla: Hayat... Aşk... Adalet...’te 

Oyuncu kadrosunda Cemre Baysel, Alperen Duymaz, Gonca Vuslateri, Yiğit Kirazcı, Halil İbrahim Ceyhan, Gamze Karaduman, Dilara Aksüyek, Seda Güven, Meltem Baytok, Melisa Duru Ünal, Berfin Ant ile usta oyuncular Zeyno Eracar, Mustafa Avkıran ve Cengiz Bozkurt’u buluşturan ‘Leyla: Hayat... Aşk... Adalet...’ yarın akşam 20.00’de NOW’da başlıyor!

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
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