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Halil Ergün'ün gençlik sırrı ortaya çıktı

Usta sanatçı Halil Ergün'ün gençlik sırrı ortaya çıktı. İşte detaylar...

Halil Ergün'ün gençlik sırrı ortaya çıktı

Usta sanatçı Halil Ergün’ün son dönemde verdiği kilolar ve görüntüsü sosyal medyada, “Estetik mi yaptırdı” sorularına neden oldu. Tamay Çelik’in sosyal medya sayfasına konuşan usta sanatçı, ”Gençleştim, bedenimle barıştım, kendimin farkına vardım.” dedi.

Halil Ergün'ün gençlik sırrı ortaya çıktı

Hayat verdiği sayısız rolle Türk sinemasına adını altın harflerle yazdıran usta sanatçı Halil Ergün, son dönemde verdiği kilolarla dikkat çekti. Fit ve genç görüntüsü ile ilgi çeken Ergün, “Estetik mi yaptırdı” sorularına neden oldu. Ünlülerin rağbet gösterdiği terapi yöntemi, Meridyen Terapi’nin Türkiye’deki öncülerinden Tamay Çelik’in sosyal medya sayfasında konuşan Halil Ergün, “Kesinlikle gençleştiğimi hissediyorum ve vücudumla barışıyorum. Bu çok mühim! Bu terapi ile bunun farkına varıyorsunuz. Vücudunuzla buluşmanızı ve barışmanızı sağlıyor. Senelerin ve yaşların getirdiği olumsuz izleri benden sildi süpürdü. Çok keyifliyim şu anda. Hayat tarzımın içinde çok önemli bir yer alacak bundan sonra.” dedi.

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