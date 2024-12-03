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Halil Ergün: Okurken gözlerim doldu

Türk Sinemasının Duayen oyuncularından Halil Ergün, daha önce başrolünü oynadığı ve gişede büyük yankı uyandıran “Dedemin Gözyaşları” isimli sinema filminin kitabını büyük bir ilgiyle okuduğunu belirtti.

Halil Ergün: Okurken gözlerim doldu

Bugüne kadar “Yaprak Dökümü” ve “Dedemin Gözyaşları” projeleri başta olmak üzere sayısız Dizi ve sinema filmlerine imza atan usta oyuncu, Yapımcı ve yönetmen arkadaşı İhsan Taş'ın kaleme aldığı “Dedemin Gözyaşları - Sihirli Piyano” kitabını okurken duygulandığını, hatta bazı yerlerde gözyaşlarına hâkim olamadığını söyledi. 

Halil Ergün: Okurken gözlerim doldu

Dedemin Gözyaşları filmine ilham veren hikâye hakkında konuşan Halil Ergün, “Değerli kardeşim İhsan Taş'ın yazdığı bu kitap, verdiği mesajlarla bir insanın kalbine dokunabilecek kadar derin ve bir o kadar da değerli. Dede ile torun arasındaki bağın ve sevginin bu kadar güzel anlatılabileceğini hiç düşünmemiştim. Çünkü Dede ile torunun arasındaki sevgi bağı, yalnızca bir aileyi değil, tüm insanlığı kucaklayan bir sevgi. Bu kitap, sadece bir hikâye değil, bir yaşamın derin izlerini taşıyan çok özel bir eser. Okurken hem güldüm hem de gözlerim doldu” dedi. 

İhsan Taş ise, kitabının bu kadar değerli bir oyuncu tarafından takdir edilmesinin kendisi için büyük bir onur olduğunu belirterek, “Halil Ergün'den bu güzel sözleri duymak beni çok mutlu etti. Teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

 

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