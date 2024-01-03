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Halil Ergün’lü ‘Mutlak’ filmi Birleşmiş Milletler Hedefleri Ödülüne layık görüldü

Volkan Karataş’ın yapımcısı ve yönetmeni olduğu orta metraj filmi Mutlak ‘THE UN GOALS THEME AWARD’ (Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Temasını En İyi Yansıtan Film)” ödülüne layık görüldü.

Halil Ergün’lü ‘Mutlak’ filmi Birleşmiş Milletler Hedefleri Ödülüne layık görüldü

Uluslararası DFFI jürisi, UNDP’nin belirlemiş olduğu 17 adet sürdürülebilir kalkınma hedefleri temaları kapsamında temayı en iyi yansıtan film ödülünün kazananını Volkan Karataş imzası taşıyan ‘Mutlak’ olarak değerlendirdi. Doğuş Üniversitesinde düzenlenen törende Prof. Dr. Erhan Tuna tarafından Volkan Karataş’a ödül plaketi takdim edildi.

Halil Ergün’lü ‘Mutlak’ filmi Birleşmiş Milletler Hedefleri Ödülüne layık görüldü

Halil Ergün’ün başrolünde yer aldığı, gençliğini Boğaç Aksoy’un canlandırdığı Mutlak, dünyanın çoraklıkla savaştığı bir dönemde, doğayı yeniden yeşertmek için araştırmalar yapan bir kâşifin gençlik ve yaşlılık dönemini anlatıyor. 

Halil Ergün’lü ‘Mutlak’ filmi Birleşmiş Milletler Hedefleri Ödülüne layık görüldü

Mutlak, Cannes Film Festivali’nin Market bölümü olan Marché Du Film’de yer aldıktan sonra, İtalya’da düzenlenen Premio Cortomontagna 9.edizione’una seçildi. İngiltere prömiyerini ise ülkenin seçkin film yapımcılarını bir araya getiren London Lift-Off Film Festival 2023 kapsamında gerçekleştirdi. Volkan Karataş ‘’İnsanoğlu ana kaynaktan uzaklaştı ve dünyaya daldı. Şimdi tekrar her şeyin başladığı zamana dönüş yapmak gerekiyor. Filmi 600.000m2’lik bir madende dört mevsimden çektim. Taş ocağı madenini dünyanın gelecekten bir yansıması olarak ‘çorak dünya’ metaforuyla izleyicinin beğenisine sunmak ve distopik bir film olan Mutlak ile insanlığa gelecekten bir mesaj vermek istedim.’ dedi. 

Uluslararası festival yolculuğu devam eden Mutlak’ın, 2024 yılının sonunda dijital platformalar aracılığıyla izleyicisiyle buluşması planlanıyor.

 

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