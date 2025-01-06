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Halil Ergün 'Dedemin Gözyaşları'nı anlattı

Sabiha Sefer Ünal kendi YouTube kanalında yayın hayatına başlarken aynı zamanda Skyhaber Tv’de ilk program konuklarını ağırladı.

Halil Ergün 'Dedemin Gözyaşları'nı anlattı

Akademik yazar Sabiha Sefer Ünal merkezi Londra'da ve 2,5 milyon abonesi olan Skyhaber Tv de ile program anlaşmasına imza atmıştı.
 
Yazar Sabiha Sefer Ünal  Skyhaber Tv'deki programının içeriğinin Kültür Sanat, Sağlık, Güncel kısacası hayata dair tüm konuların ele alınacağını ve programına sürpriz isimleri davet edeceğinin müjdesini vermişti.
 
Sabiha Sefer Ünal kendi YouTube kanalında yayın hayatına başlarken aynı zamanda Skyhaber Tv’de ilk program konuklarını ağırladı. Dedemin Gözyaşları  filminin başrol oyuncusu Halil Ergün ve yapımcı yönetmen İhsan Taş'ı konuk etti. Programda Dedemin Gözyaşları filminin gişe başarısı ve usta oyuncu Halil Ergün'ün oyunculuk performansı konuşuldu.
Sabiha Sefer Ünal İle Hoş Sohbetler programı her hafta  YouTube’ta @SabihaSeferÜnalileHoşSohbetler kanalında ve Skyhaber Tv de....

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