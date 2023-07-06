Halil Dağhan’ın yeni teklisi ‘Kına’ yayında

Sözü ve müziği Ravi İncigöz imzalı şarkının pop soundları ile geleneksel ritimleri güzel bir uyum yakalıyor. Medya İletişim Danışmanlığını Tülay Karabulut’un üstlendiği şarkının düzenlemesini Okan Akı yaptı. Şarkının Mix’i yine Okan Akı’ya, Masteringi ise Emre Kıral’a ait. Modern Yaylı Grubu’nun yaylıları, asma davul ritimleri, gitar ve perküsyonun kullanıldığı şarkının kayıtları Bahçekat Müzik’te alındı.

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