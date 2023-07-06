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Hale Yıldırım'dan yeni şarkı müjdesi

Genç şarkıcı Hale Yıldırım önceki akşam Azka yaz konserleri kapsamında Azka Otel de sahne aldı.

Hale Yıldırım'dan yeni şarkı müjdesi

Güçlü sesiyle son dönemlerde sevilerek dinlenen kadın vokalistlerden Hale Yıldırım Azka Otel  sahnesindeydi.  Yıldırım  sahneye Sezen Aksu'nun " Ne kavgam bitti ne sevdam" şarkısıyla gelirken  gece boyu söylediği yerli ve yabancı hareketli şarkılarla konuklara eğlenceli bir Bodrum gecesi yaşattı. Hale Yıldırım sahneden yeni şarkısının müjdesini de verdi

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