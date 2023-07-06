Hale Yıldırım'dan yeni şarkı müjdesi

Güçlü sesiyle son dönemlerde sevilerek dinlenen kadın vokalistlerden Hale Yıldırım Azka Otel sahnesindeydi. Yıldırım sahneye Sezen Aksu'nun " Ne kavgam bitti ne sevdam" şarkısıyla gelirken gece boyu söylediği yerli ve yabancı hareketli şarkılarla konuklara eğlenceli bir Bodrum gecesi yaşattı. Hale Yıldırım sahneden yeni şarkısının müjdesini de verdi

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