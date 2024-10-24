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Haldun Dormen ve Selçuk Yöntem İzmir’de dans etti

Türk Tiyatrosu’nun güçlü isimleri Haldun Dormen ve Selçuk Yöntem, İzmir’de birlikte dans etti. İki usta ismin müzik eşliğinde dansı renkli görüntülere sahne oldu.

Haldun Dormen ve Selçuk Yöntem İzmir’de dans etti

2005 yılında Çağlar İşgören tarafından kurulan ve sanat danışmanlığını duayen tiyatrocu Haldun Dormen’in üstlendiği İzmir’deki Sahne Tozu Tiyatrosu’nun 20. yılı görkemli bir törenle kutlandı. Etkinliğe, tiyatronun sanat danışmanlığını yapan Haldun Dormen’in yanı sıra Selçuk Yöntem, Levent Üzümcü,  Prof. Dr. Oya Başak gibi ünlü simalar katıldı.

Haldun Dormen ve Selçuk Yöntem İzmir’de dans etti

GÖKSEL KORTAY VE EKREM İMAMOĞLU TAKLİTLERİ BEĞENİLDİ
Prof. Dr. İlber Ortaylı rahatsızlığı nedeni ile geceye katılamadı ancak gönderdiği bir video ile duygularını dile getirdi. Törene katılamayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bir telgraf gönderirken mesajı bir tiyatrocu tarafından İmamoğlu taklidi ile davetlilere aktarıldı. Geceye katılamayan bir diğer isim ünlü tiyatrocu Göksel Kortay ise yine bir tiyatrocu tarafından canlandırıldı.
Kutlamanın başında söz alan tiyatronun kurucusu ve Genel Sanat Yönetmeni Çağlar İşgören, 2005 yılında tiyatroyu nasıl kurduğunu ve Haldun Dormen ile tanışma hatıralarını anlattı.

Haldun Dormen ve Selçuk Yöntem İzmir’de dans etti

DORMEN, “TÜRK TİYATROSU ÇOK GÜZEL YERLERE GİDİYOR”

Kutlamada konuşan Haldun Dormen, "Sahne Tozu Tiyatrosu 20 yıl önce Çağlar ile beraber kurduğumuz için çok mutluyum. İnşallah, ben olmasam da bu tiyatro 50. yılını da kutlayacak. Türk tiyatrosu çok güzel yerlere gidiyor. Bunu gördüğüm için de çok mutluyum" ifadelerine yer verdi.

Haldun Dormen ve Selçuk Yöntem İzmir’de dans etti

Usta oyuncu Selçuk Yöntem, "Tiyatroyla uğraşmak çok meşakkatli ama çok da güzel bir duygu. Tiyatronun 20. yılını kutluyorum. Dönüp baktığımızda bunun yarıdan fazlasındaki dönemde ben de varım. Hem öğrenci yetiştirme, hem topluma tiyatroyu sevdirme hem de büyükleriyle sanat hayatlarını paylaşmaları beni çok mutlu ediyor. Başarılarının devamını diliyorum" diye konuştu.

LEVENT ÜZÜMCÜ, VURAL ÇELİK’İ ANDI

İzmir Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni ünlü oyuncu Levent Üzümcü ise Sahne Tozu Tiyatrosu’nun 20’inci sanat yılını kutlarken, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden ve bir dönem Avrupa Yakası dizisinde birlikte rol aldığı arkadaşı Vural Çelik’i andı. Üzümcü, " Ben Vural’ı çok iyi tanıyorum, çok iyi bir insandı. Ölüm galiba istediğin zaman birini arayamamak. Onu özleyecek olmak çok koyuyor insana. Vural ancak biz öldüğümüzde ölecek; umarım uzun ömürlü olur" sözlerine yer verdi.
 

 

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