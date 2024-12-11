Haldun Dormen’in 70. Sanat Yılı unutulmaz bir geceyle kutlandı

Tiyatro, sinema ve televizyon dünyasında unutulmaz izler bırakan usta sanatçının 70 yıllık yolcuğunda birlikte çalıştığı, sahneyi paylaştığı ve yetiştirdiği birçok ünlü ismin sahne aldığı gece, davetlilere gösteriler, müzikaller, video kolajları ve sürpriz performanslarla dolu kıymetli anlar yaşattı.

Alkışların kahkahalara ve gözyaşlarına karıştığı gece, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı’na (İBB Kültür), CRR ve Vehbi Koç Vakfı’nın destekleriyle gerçekleşti.

10 Aralık 2024 Salı akşamı CRR’de gerçekleşen anlamlı geceye katılanlar, Haldun Dormen’in 70 yıldır aynı tutkuyla sürdürdüğü sanat hayatına tanıklık etme şansını buldular.

Sanatçının oğlu Ömer Dormen ve torunu Alya Dormen’in yanı sıra Göksel Kortay, İzzet Günay, Oya Başak, Erol Evgin, Suna Keskin, Mustafa Alabora, Banu Zeytinoğlu, Halit Ergenç, Ayça Varlıer, Ayça Bingöl, Gürkan Uygun, Neslihan Yeldan, Mert Turak, Atılgan Gümüş, Yosi Mizrahi, Leyla Üner, Alper Düzen, Fırat Tanış, Güneş Berberoğlu, Serpil Günseli, Nebi Birgi, Buket Bengisu ve Dormen Akademisi’nin öğrencileri hem paylaştıkları anekdotlar hem de performanslarıyla geceye renk kattılar.

Rahmi Koç, Müjdat Gezen, Ayşe Arman, Gülben Ergen, Halil Ergün, Meltem Cumbul, Azra Akın, İbrahim Kutluay-Edvina Sponza, Alper Kul, Mehmet Turgut, Çiğdem Erken, Ayşe Kökçü-Gökhan Mete, Salih Güney, Tilbe Saran, Işıl Kasapoğlu, Betül Arım, Barış Dinçel, İBB Kültür Dairesi Başkanı T. Volkan Aslan, Şencan Güleryüz, Nedim Saban, Zeynep Oral, Dilek Türker, İlksen-Ahmet Utlu, Özlem Öçalmaz, Asuman- Sani Şener, Seden Koçer gibi çok sayıda tanınmış isim de bu özel gecede usta sanatçıyı yalnız bırakmadılar.

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