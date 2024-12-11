  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Haldun Dormen’in 70. Sanat Yılı unutulmaz bir geceyle kutlandı

Türk tiyatrosunun duayen ismi Haldun Dormen, 70. sanat yılını Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda (CRR), çocukluk hayallerinden sahnede geçen yıllarına uzanan tarihi bir geceyle kutladı.

Haldun Dormen’in 70. Sanat Yılı unutulmaz bir geceyle kutlandı

Tiyatro, sinema ve televizyon dünyasında unutulmaz izler bırakan usta sanatçının 70 yıllık yolcuğunda birlikte çalıştığı, sahneyi paylaştığı ve yetiştirdiği birçok ünlü ismin sahne aldığı gece, davetlilere gösteriler, müzikaller, video kolajları ve sürpriz performanslarla dolu kıymetli anlar yaşattı.

Haldun Dormen’in 70. Sanat Yılı unutulmaz bir geceyle kutlandı

Alkışların kahkahalara ve gözyaşlarına karıştığı gece, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı’na (İBB Kültür), CRR ve Vehbi Koç Vakfı’nın destekleriyle gerçekleşti.

Haldun Dormen’in 70. Sanat Yılı unutulmaz bir geceyle kutlandı

10 Aralık 2024 Salı akşamı CRR’de gerçekleşen anlamlı geceye katılanlar, Haldun Dormen’in 70 yıldır aynı tutkuyla sürdürdüğü sanat hayatına tanıklık etme şansını buldular.

Haldun Dormen’in 70. Sanat Yılı unutulmaz bir geceyle kutlandı

Sanatçının oğlu Ömer Dormen ve torunu Alya Dormen’in yanı sıra Göksel Kortay, İzzet Günay, Oya Başak, Erol Evgin, Suna Keskin, Mustafa Alabora, Banu Zeytinoğlu, Halit Ergenç, Ayça Varlıer, Ayça Bingöl, Gürkan Uygun, Neslihan Yeldan, Mert Turak, Atılgan Gümüş, Yosi Mizrahi, Leyla Üner, Alper Düzen, Fırat Tanış, Güneş Berberoğlu, Serpil Günseli, Nebi Birgi, Buket Bengisu ve Dormen Akademisi’nin öğrencileri hem paylaştıkları anekdotlar hem de performanslarıyla geceye renk kattılar.

Haldun Dormen’in 70. Sanat Yılı unutulmaz bir geceyle kutlandı

Rahmi Koç, Müjdat Gezen, Ayşe Arman, Gülben Ergen, Halil Ergün, Meltem Cumbul, Azra Akın, İbrahim Kutluay-Edvina Sponza, Alper Kul, Mehmet Turgut, Çiğdem Erken, Ayşe Kökçü-Gökhan Mete, Salih Güney, Tilbe Saran, Işıl Kasapoğlu, Betül Arım, Barış Dinçel, İBB Kültür Dairesi Başkanı T. Volkan Aslan, Şencan Güleryüz, Nedim Saban, Zeynep Oral, Dilek Türker, İlksen-Ahmet Utlu, Özlem Öçalmaz, Asuman- Sani Şener, Seden Koçer gibi çok sayıda tanınmış isim de bu özel gecede usta sanatçıyı yalnız bırakmadılar.

Haldun Dormen’in 70. Sanat Yılı unutulmaz bir geceyle kutlandı

 

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Nilgün Belgün: Yapımcıya yüz vermedim rolüm son buldu
  Magazin

Nilgün Belgün: Yapımcıya yüz vermedim rolüm son buldu

Sıla Türkoğlu İlham Elçisi oldu
  Magazin

Sıla Türkoğlu İlham Elçisi oldu

Bülent Ersoy Altın Kelebek Ödül Töreni'nde giydiği kıyafeti beğenmeyenlere yanıt verdi!
  Magazin

Bülent Ersoy Altın Kelebek Ödül Töreni'nde giydiği kıyafeti beğenmeyenlere yanıt verdi!

Google, 2024'ün en çok merak edilen aramalarını açıkladı
  Gündem

Google, 2024'ün en çok merak edilen aramalarını açıkladı

Müjde Uzman 'Kızılcık Şerbeti'ne dönüyor mu? Yapımcı Faruk Turgut'tan flaş açıklama!
  Magazin

Müjde Uzman 'Kızılcık Şerbeti'ne dönüyor mu? Yapımcı Faruk Turgut'tan flaş açıklama!

Kadir Akorak'ın 'Eksik' eserleri sergileniyor
  Kültür - Sanat

Kadir Akorak'ın 'Eksik' eserleri sergileniyor