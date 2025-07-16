 Halaylar Berdan Mardini'den

Berdan Mardini, 'Porzerinamın' adlı halay türküsüyle müzikseverlerin karşısına çıkıyor. Birçok fenomen esere imza atan sanatçının yeni eseri, sezonun düğünlerde 'En Çok Çalınacak' şarkıları arasında yer alacağının sinyalini veriyor. Anonim bir türkü olan kürtçe parçanın klibinin yönetmen koltuğunda ise Mardini kendisi oturdu. Eserin aranjörlüğünü Enes Yolcu üstlendi.

Ferdi Çalışkan'ın görüntü yönetmeni olduğu parçanın sürprizi ise Mardini'nin eşi Dilara Mardini'den geldi. Dilara Mardini, şarkı kadar parçanın yapay zeka ile gerçekleştirdiği kapağı da ses getirecek. Kendi adını taşıyan kozmetik ürünleriyle uzun süredir ticarette yer alan Mardini, "Onlarca arabesk şarkı yapıyoruz ve seviliyor ama hayranlarım her fırsatta halay istiyor. Halay parçalarımız dijitalde hep bir numarada yer alıyor. 'Porzerinamın'a çok güveniyorum, bu sezon düğünlerde ve eğlence yerlerinde ilk çalınan eser olacak" dedi. Sürprizlerin devam edeceğini belirten sanatçı, "Sırada buna benzer kürtçe halay ve arabesklerde var. Durmak yok yine başladık. Bomba gibiydim yine coşacağız" şeklinde konuştu.

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