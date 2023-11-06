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Haktan: Evde hamaratım. Yoksa 30 senedir nasıl evli kalabilirdim?  

Türk müziğinin en güçlü sesleri arasında gösterilen başarılı sanatçı Haktan, Luvia Yeşilköy sahnesinde muhteşem bir performansa imza attı.

Haktan: Evde hamaratım. Yoksa 30 senedir nasıl evli kalabilirdim?  

 

Sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Haktan, ''Yıllardır sahnelerdesiniz. Kariyerinizde hiç müziğe küstüğünüz bir an oldu mu?'' sorusu ile başlayan röportajda ''Hayatımda müzikten başka hiç bir mesleğim olmadı. Evde tornavida ile tamirat yapmak veya çeşme tamir etmek henüz meslek sayılmadığı için başka bir meslek edindim diyemem.'' ifadeleriyle hayatını müzik üzerine inşa ettiğini dile getirdi. 

EVDE HAKTAN USTAYIM... 

Evdede gününün büyük bir bölümünün müzikal çalışmalarla geçtiğini dile getiren Haktan, bir muhabirin ''Ev işlerine yardım ediyor musunuz?'' sorusuna ''Etmezmiyim... Evde hamaratım. Yoksa otuz senedir evli kalabilir miydim?'' yanıtını vererek herkesi tebessüm ettirdi. Mutfakta maharetlerinin biraz daha sınırlı ve kısıtlı olmasına karşın evdeki teknik (arıza,onarım) konularda son derece başarılı olduğunu söyleyen Haktan, ''Evde Haktan Usta diyebilirsiniz ama evin sınırları dışında konu tartışmaya açık'' sözleriyle samimi üslubunu sürdürdü. 

2024 DÜŞÜ HARBİYE AÇIKHAVA 

4 şarkıdan oluşan yepyeni bir albüm hazırlığı içerisinde olduğunu da dile getiren başarılı sanatçı, gerek albüm gerekse albümde yer alacak şarkılarla ilgili ise adeta ser verip sır vermezken 2024 yılı itibariyle Harbiye Açıkhava Sahnesinde olmayı arzuladığını söyledi. 

Röportajın ardından sahnedeki yerini alan başarılı sanatçı Haktan, şarkıları ile kendisini dinlemeye gelen misafirlerini adeta mest etti.

 

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