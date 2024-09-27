 Hakkı Bulut'tan yıllar sonra işkence itirafı! Bakın hangi şarkı sözlerinden işkence görmüş!

Hakkı Bulut, Nişantaşı City's'de görüntülendi.

64 yıldır sanat dünyasında olduğunu belirten sanatçı, "Üç ay sonra 80 yaşında olacağım. Estetikle ilgili bana çok teklif geldi. 'Yüzümdeki çizgiler ve bedenimdeki her görüntü hüviyetimdir' dedim. Yüzümdeki en ufak bir değişiklik yaptığım zaman aşağılık kompleksine girerim. Yapanlara da iyi estetikler dilerim. Öyle mutlu oluyorlarsa, olsunlar" dedi.

Konserlerinden bahseden Bulut, "Hiç durmuyorum. Sahneler benden sorulur. Beş gün önce Viyana'da konser verdi. Almanya'da konserlerim, Kıbrıs, Pendik ve Adana'da konserlerim var. 50 sene önce nasıl okuduysam, öyleyim" diye konuştu. Arabeskle ilgili konuşan sanatçı, "Yeni arabesk şarkıları kalmadı.

Ben oldukça arabesk devam edecektir. Toplumun mutlu ve kanayan yaralarını da anlatıyorum. Topluma örnek olmaya çalışıyorum. Yaşantımla da örnek olmaya çalışıyorum. Gittiğim yerlerde çok seviliyorum ve sarılıyorlar. Hiçbir sanatçı benim kadar sevildiğini sanmıyorum. Müzikten kopmuyorum devamlı şarkı yapıyorum. 15 gün önce şarkı çıkardım. Çok dinleniyor. Fanlarım devamlı şarkı bekliyor benden" ifadelerini kullandı.



DÜNYA REKORU BENDE

Bulut, "Hiç pişmanlığınız oldu mu?" sorusuna, "Hiç pişmanlığım olmadı. Babam Gazi Mustafa Kemal Atatürk zamanında eğitmendi. Aynı zamanda bağlama çalardı. Öğretmenlerim bana müzik derslerinde müzik yaptırırlardı. Bin 500 tane beste yaptım. Dünya rekoru bende" yanıtını verdi.



12 EYLÜL'DE İŞKENCE GÖRMÜŞ

Şarkı yüzünden işkence gördü Darbede işkence gördüğünü açıklayan sanatçı, "Kırklareli'nde iki vatandaş şarkımı dinliyormuş. Suç işliyorsunuz diye götürmüşler. Daha sonra emniyet güçleri Unkapanı'na beni almaya geliyor. O iki vatandaşı çıkarmak için Selimiye Kışlası'na gittim. Binbaşı hayranım çıktı. Celp göndermişler ama konserlerim olduğu için otelde kaldığımdan görmedim. Beni tutukladılar. Bir ay hücrede kaldım.



Mahkemeye çıktım beraat ettim. Şarkının sözleri, 'Gençleri gömüyorlar toprağa' cümlesi suç olmuş. Mahkemede anlattım, beraat ettim. Ben beraat edince, onlar da beraat etti. Vicdanım rahat etti" ifadelerini kullandı. 'Bir sene dönmediler' Kentsel dönüşümden bahseden Bulut, "Aynı apartmanda iki dairem var. Eski bina...



Bu binalardan korkmaya başladım. Belediye yetkilileri gelip binayı çekti döneceğiz dediler ama bir sene geçti aramadılar. Sonra aradım, 'Deprem olunca altında kalınca mı arayacaksınız' dedim. Binamın yeniden yapılmasını isterim. Sonra aradılar iki gün içerisinde gideceğim, çağırdılar" açıklamasını yaptı.

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