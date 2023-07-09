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Hakkasan Bodrum’dan unutulmaz parti

Cennet Koyu’nda yer alan ‘Mandarin Oriental Bodrum’un eşsiz atmosferinde yer alan Hakkasan Bodrum’un gerçekleştirdiği MID SUMMER PARTY etkinliği sanat, iş ve cemiyet hayatının en önemli isimlerini bir araya getirdi.

Hakkasan Bodrum’dan unutulmaz parti

Bu sezon da Bodrum’un en iyi mekanları arasında yer alan HAKKASAN BODRUM sezon boyunca gastronomi tutkunlarının uğrak noktası olmaya devam ediyor.

Hakkasan Bodrum’dan unutulmaz parti

Açık havada, oldukça şık ve elit bir ambiyansta, Ege Denizi'nin masmavi suları üzerinde Uzak doğu mutfağının dünyaca ünlü lezzetlerini deneyimleyebileceğiniz Hakkasan; ‘antik gastronomi’ kültürünü çağımıza uyarlayarak benzersiz bir ustalıkla hazırladığı reçeteleri, spesiyalleri ve içki alternatifleriyle kusursuz bir hizmet anlayışını benimsiyor. 

Hakkasan Bodrum’dan unutulmaz parti

Londra’dan gelen ünlü Executive Head Chef CHEF JACK ve ekibinin benzersiz bir ustalıkla hazırladığı imza yemekleri ve sıra dışı kokteyllerden oluşan gurme ikramlara eşlik eden Doğuş Çabakçor’un DJ Performansı davetlilere unutulmaz bir gece yaşattı. Tüm davetlilerden tam not alan etkinlikte davetliler hem Hakkasan Bodrum’un özel lezzetlerini hem de özel reçetelerle hazırlanan imza kokteyllerini benzersiz bir atmosfer eşliğinde deneyimledi. 

Hakkasan Bodrum’dan unutulmaz parti

Hakkasan Bodrum ev sahipliğinde gerçekleşen Mid Summer Party etkinliğine katılan isimler arasında Arzum Onan, Arzu Sabancı, Dilek Hanif, Pelin Karahan Güntay - Bedri Güntay, Özge Özpirinççi – Burak Yamantürk, Özge Özder – Sinan Güleryüz, Süleyman – Ahu Orakçıoğlu, Özlem Avcıoğlu, Feryal Gülman, Dalia Garih, Emir Bahadır, Mine – Cem Bahadır, Fatoş Altınbaş, Işıl Reçber, Melda Kosif, Sinan Kosif, Mert Vidinli, Suzan Toplusoy, Deniz Marşan, Gözde Aksoy, Fulya – Nihat Kahveci, GüLenay Kalkan,Nuran,Burcu ErçİL, Yelda Tiftik, Nazlı – Kaan Sert, Burcu Şendir,  Suzan Toplusoy, İzzet Antebi, gibi isimler yer aldı. 

Hakkasan Bodrum’dan unutulmaz parti

 

 

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