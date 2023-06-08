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Hakan Yılmaz ve Ebru Cündübeyoğlu’nun oyun öncesi AVM keyfi

Hakan Yılmaz ve Ebru Cündübeyoğlu, geçtiğimiz gün Trump Alışveriş Merkezi’nde objektiflere yansıdı.

Hakan Yılmaz ve Ebru Cündübeyoğlu’nun oyun öncesi AVM keyfi

Yönetmenliğini yaptığı ‘Ölü'n Bizi Ayırana Dek’te rol alan Hakan Yılmaz, başrolünü paylaştığı Ebru Cündübeyoğlu ile birlikte oyundan saatler önce Trump Alışveriş Merkezi’ne geldi.  

Hakan Yılmaz ve Ebru Cündübeyoğlu’nun oyun öncesi AVM keyfi

Neşeli olduğu gözlenen ikili, provanın ardından AVM’yi turlayıp yemek yedikten sonra oyuna hazırlanmak üzere Trump Sahne’ye geçti. 500. oyunu sahnelediklerini söyleyen Hakan Yılmaz, “Çok güzel gidiyor, yaz boyunca oynamaya devam edeceğiz” dedi. 

Hakan Yılmaz ve Ebru Cündübeyoğlu’nun oyun öncesi AVM keyfi

Gergedan Yapım’ın sahnelediği ‘Ölü’n Bizi Ayırana Dek’te Hakan Yılmaz ve Ebru Cündübeyoğlu’nun başından geçenler komedi diliyle sahneleniyor. Murat Dişli, Alper Atalan ve Zeki Enes Akkan’ın yazdığı iki perdelik kara komedi oyununda, evlilik hayatı canlarına tak etmiş ve boşanmaya karar vermiş bir çiftin, boşanmadan bir gece önce kendileri için düzenlenen bir kutlama partisinde başlarına gelen macera sahneleniyor. 

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