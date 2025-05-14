  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Hakan Uysal Dubai çikolatasına özel şarkı çıkardı!

Hakan Uysal Dubai çikolatasına özel şarkı çıkardı! İşte detaylar...

Hakan Uysal Dubai çikolatasına özel şarkı çıkardı!

Son dönemde popüler olan Dubai çikolatasına şarkı yapan Hakan Uysal sözü, müziği ve düzenlemesi kendisine ait Dubai Çikolata isimli eserini tüm dijital platformlarda yayınlandı. Alper Yıldırım'ın yönetmenliğini yaptığı şarkıya renkli görüntülerden oluşan bir de klip çekildi. Hakan Uysal, son dönemde popüler olan Dubai çikolatasına şarkı yaptı.

Hakan Uysal Dubai çikolatasına özel şarkı çıkardı!
Sözü, müziği ve düzenlemesi Hakan Uysal’a ait Dubai Çikolata isimli şarkı tüm dijital platformlarda yayınlandı. Esere Alper Yıldırım’ın yönetmenliğini yaptığı renkli görüntülerden oluşan bir de klip çekildi.

 Hakan Uysal Dubai çikolatasına özel şarkı çıkardı!

Şarkıcı Hakan Uysal, yeni eseriyle ilgili şunları söyledi: "Küçük yaştan beri müzik sektöründeyim. Şu anki müzik piyasasına ve dinleyici kitlelerine bakarak yeni şarkılarımı gündeme dair farklılık yaratan şarkılar olmasını istiyorum ve ona göre söz müzik ve aranjelerini kendim yapıyorum. Son birkaç aydır Dubai çikolatası gündemde olunca bende gündemi takip ettiğim için hemen söz müzik ve aranjesini yaptığım Dubai Çikolata isimli single çalışmamı dijital platformlarda dinleyicilere sundum.

Yönetmenliğini Alper Yıldırım’ın yaptığı renkli görüntülerle dolu çok güzel bir şarkı ve klip oldu. Şu an da çok beğenilen şarkımız tüm hızıyla kitlelere ulaşmaya devam ediyor.”

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Her üç yetişkinden biri uykusuzluk yaşıyor!
  Yaşam - Sağlık

Her üç yetişkinden biri uykusuzluk yaşıyor!

Orhan Gencebay'ın torunu Efe Gencebay oyuncu mu oluyor?
  Magazin

Orhan Gencebay'ın torunu Efe Gencebay oyuncu mu oluyor?

Gülcan Arslan yaz sezonunu açtı!
  Magazin

Gülcan Arslan yaz sezonunu açtı!

ÇABA Festivali'ne ünlü akını
  Cemiyet

ÇABA Festivali'ne ünlü akını

Kurtlar Vadisi'nin Kılıç'ı Atilla Olgaç yıllar sonra kızıyla ortaya çıktı! Neden dizi izlemiyor?
  Magazin

Kurtlar Vadisi'nin Kılıç'ı Atilla Olgaç yıllar sonra kızıyla ortaya çıktı! Neden dizi izlemiyor?

Ayça Ayşin Turan'dan görme engelli karaktere özel hazırlık
  Magazin

Ayça Ayşin Turan'dan görme engelli karaktere özel hazırlık