Hakan Sabancı sevgilisi Hande Erçel'in doğum gününü sosyal medya hesaplarından kutladı

Hakan Sabancı, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Hande Erçel'in doğum gününü kutladı. İş insanı, 30 yaşına giren sevgilisi Erçel ile fotoğrafını paylaştı.

Sabancı, "Doğum günüm kutlu olsun" diye yazdı.

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