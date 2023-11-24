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Hakan Sabancı sevgilisi Hande Erçel'in doğum gününü sosyal medya hesaplarından kutladı

Hakan Sabancı sevgilisi Hande Erçel'in doğum gününü sosyal medya hesaplarından kutladı. İşte detaylar...

Hakan Sabancı sevgilisi Hande Erçel'in doğum gününü sosyal medya hesaplarından kutladı

Hakan Sabancı, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Hande Erçel'in doğum gününü kutladı. İş insanı, 30 yaşına giren sevgilisi Erçel ile fotoğrafını paylaştı.

Hakan Sabancı sevgilisi Hande Erçel'in doğum gününü sosyal medya hesaplarından kutladı

Sabancı, "Doğum günüm kutlu olsun" diye yazdı.

 

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