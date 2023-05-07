Hakan Sabancı ile yaşadığı flörtleşmenin ardından yarattığı sansasyonlarla gündeme gelen Aygün Aydın, yeni bir aşka yelken açtı. İki yıl önce iş insanıyla yazışmalarını ifşa ederek, gündemden düşmeyen Aydın, aşk pozlarını Instagram'dan paylaşıyor. Sık sık açıklamalarıyla gündem olan Aydın'ın, "Eskortluk yapmak zorunda kalacağım" sözleri çok konuşulmuştu.
Aydın, sevgilisi Ali Batuhan Yavuz ile karelerini ise takipçilerinin beğenisine sunuyor. Aydın'ın sevgilisiyle yaşadığı lüks hayat ise takipçilerinin gözünden kaçmıyor.
Ultra lüks teknede tatil yapan çift, İstanbul ve diğer şehirlerin ise en popüler mekanlarına gidiyor.
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