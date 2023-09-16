Hakan Peker'e halk konserinde billboard engeli

Mart 2024’te yapılacak yerel seçimlerde Karabük’ün Safranbolu ilçesinden belediye başkanlığına adaylığını koyacağını açıklayan pop müziğin ünlü ismi Hakan Peker, destek toplamak için geçtiğimiz günlerde çalışmalara başlamıştı.

ÖNCE ‘UYGUN' DEDİLER

30 Eylül’de ilçede bir halk konseri vermeyi planlayan ünlü şarkıcı, etkinliğin tanıtımını yapmak için billboard’lara ücretini ödeyerek afiş astırmak istedi. İddiaya göre Safranbolu Belediyesi personeli sanatçıya önce “Tüm billboard’lar boş, hepsi uygun” dedi. Ancak Peker ertesi sabah ücreti ödemeye gittiğinde “Sadece mezarlığın karşısındaki bir billboard boş, dijital olanların hepsi bakımda, size yardımcı olamayacağız” yanıtıyla karşılaştı.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse tarafından engellendiğini ileri süren Hakan Peker, “Safranbolu halkının bedava bir konser dinleme hakkını, Başkan Köse kendi korkuları, egosu ve kibri için elinden almıştır” açıklamasını yaptı. Peker, her türlü imkansızlığa rağmen 30 Eylül akşamı saat 20.30’da Misak-ı Milli Demokrasi Meydanı’nda sahneye çıkıp vatandaşlarla kucaklaşacağını ve şarkılarını seslendireceğini söyledi. (Hürriyet)

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