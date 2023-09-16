  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Hakan Peker'e halk konserinde billboard engeli

Safranbolu Belediye Başkanlığı’na adaylığını koyacağını açıklayan Hakan Peker, 30 Eylül’de ilçede vereceği halk konseri için billboard’lara afiş astırmak istedi. Sanatçı, belediye tarafından engellendiğini öne sürdü.

Hakan Peker'e halk konserinde billboard engeli

Mart 2024’te yapılacak yerel seçimlerde Karabük’ün Safranbolu ilçesinden belediye başkanlığına adaylığını koyacağını açıklayan pop müziğin ünlü ismi Hakan Peker, destek toplamak için geçtiğimiz günlerde çalışmalara başlamıştı.

Hakan Peker'e halk konserinde billboard engeli

ÖNCE ‘UYGUN' DEDİLER

30 Eylül’de ilçede bir halk konseri vermeyi planlayan ünlü şarkıcı, etkinliğin tanıtımını yapmak için billboard’lara ücretini ödeyerek afiş astırmak istedi. İddiaya göre Safranbolu Belediyesi personeli sanatçıya önce “Tüm billboard’lar boş, hepsi uygun” dedi. Ancak Peker ertesi sabah ücreti ödemeye gittiğinde “Sadece mezarlığın karşısındaki bir billboard boş, dijital olanların hepsi bakımda, size yardımcı olamayacağız” yanıtıyla karşılaştı.

Hakan Peker'e halk konserinde billboard engeli

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse tarafından engellendiğini ileri süren Hakan Peker, “Safranbolu halkının bedava bir konser dinleme hakkını, Başkan Köse kendi korkuları, egosu ve kibri için elinden almıştır” açıklamasını yaptı. Peker, her türlü imkansızlığa rağmen 30 Eylül akşamı saat 20.30’da Misak-ı Milli Demokrasi Meydanı’nda sahneye çıkıp vatandaşlarla kucaklaşacağını ve şarkılarını seslendireceğini söyledi. (Hürriyet)

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Ajda Pekkan’dan alkışlanacak hareket
  Magazin

Ajda Pekkan’dan alkışlanacak hareket

Hazal Subaşı doğal haliyle görüntülendi
  Magazin

Hazal Subaşı doğal haliyle görüntülendi

Miss&Mr Modeller belli oldu
  Magazin

Miss&Mr Modeller belli oldu

Rol değil gerçek! Dizi oyuncusu havalimanında hırsızlık yaptı
  Magazin

Rol değil gerçek! Dizi oyuncusu havalimanında hırsızlık yaptı

Aybüke Pusat bakın hangi diziyle ekrana dönüyor
  Magazin

Aybüke Pusat bakın hangi diziyle ekrana dönüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ölümden dönen Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı'yı hastanede ziyaret etti
  Gündem

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ölümden dönen Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı'yı hastanede ziyaret etti