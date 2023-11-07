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Hakan Kurtaş’ın oyununa övgü yağmuru

Sahnelendiği ilk günden itibaren beğeni toplayan "Ben Çoktan Gidersiniz Sanmıştım.” Thom Pain  oyununu dün akşam Zerrin Tekindor, Nur Fettahoğlu, Fatih Artman, Ekin Koç tarafından izlendi.

Hakan Kurtaş’ın oyununa övgü yağmuru

Hakan Kurtaş’ın tek kişilik performansı "Ben Çoktan Gidersiniz Sanmıştım.” Thom Pain , kısa bir süre önce prömiyerini gerçekleştirmiş, izleyicilerden tam puan almıştı. İstanbul’un çeşitli sahnelerinde oynanmaya başlanan ve biletleri hızla tükenen oyun dün akşam ünlü isimler tarafından izlenerek ayakta alkışlandı. 

Yönetmenliğini İbrahim Çiçek’in, yapımcılığını ise IdPro’nun üstlendiği, "Ben Çoktan Gidersiniz Sanmıştım.” Thom Pain, 30’lu  yaşlarında büyük zulümlere maruz kalmış bir adamın, çocukluk ve bugünü arasındaki dramatik  geçişlerini, Hakan Kurtaş’ın tek kişilik performansıyla seyirciyle buluşturuyor.

Yıl boyunca gösterimde olacak bu 65 dakikalık etkileyici performansın biletleri satışta!


OYUN TARİHLERİ :

12 Kasım Alan Kadıköy / 19:30
20 Kasım İzmir Sanat / 20:30
24 Kasım DASDAS / 21:00
02 ARALIK Alan Kadıköy / 20:30
19 Aralık Alan Kadıköy/ 20:30
26 Aralık Zorlu PSM / 21:00

 

 

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