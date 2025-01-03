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Hakan Çelebi futbol sahalarından setlere!

Hakan Çelebi futbol sahalarından setlere! İşte detaylar...

Hakan Çelebi futbol sahalarından setlere!

Son dönemin parlayan yıldızlarından Hakan Çelebi’nin, futbol sahalarından oyunculuk dünyasına adım attığı ortaya çıktı. Yıllarca Kocaeli’de sol bek olarak oynayan ve yeteneğiyle dikkatleri üzerine çeken yakışıklı oyuncu, içindeki oyunculuk tutkusuna kayıtsız kalamayarak yeşil sahalardan setlere transfer oldu.

 Hakan Çelebi futbol sahalarından setlere!

Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nden mezun olan Çelebi, futbol ile arasının tiyatro sayesinde açıldığını şu sözlerle dile getirdi.

 Hakan Çelebi futbol sahalarından setlere!

“Lise yıllarında okuldan kaçar, sinema ve tiyatro izlemeye giderdim. Tiyatro hayatıma girdikten sonra futbol ikinci planda kaldı. Yoksa çok iyi bir sol bektim.”

Hakan Çelebi futbol sahalarından setlere!
KOMEDİ OYNAMAK HAYALİM
Sporcu geçmişinin kazandırdığı disiplini oyunculuk kariyerine de yansıtan Çelebi, kendini geliştirmek için sınırlarını zorlamaktan çekinmiyor. Katı fiziksel yapısını esnetmek amacıyla salsa dersleri aldığını belirten genç oyuncu, sporun hayatındaki önemini şu sözlerle ifade ediyor:

Hakan Çelebi futbol sahalarından setlere!
“Spor benim vazgeçilmezim; haftada 5 gün fitness ve yüzme ile formumu koruyorum. Salsa sayesinde esneklik kazandım ve hareket kabiliyetimi artırdım.” Farklı karakterlere hayat verme hayaliyle kariyerinde emin adımlarla ilerleyen Hakan Çelebi, sert imajını kırarak komedi türünde bir rolde yer almak istediğini de sözlerine ekledi. Genç ve yetenekli oyuncu Hakan Çelebi, Yabani, Kopuk ve Özel ders adlı dizilerde yer aldı.

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