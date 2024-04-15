Hakan Çalhanoğlu Rexona’nın yeni kampanya yüzü oldu  

Dünya çapında yaklaşık 5 milyar kişilik kümülatif canlı izleyici çekmesi beklenen UEFA EURO 2024™’ün resmi sponsorlarından biri olan Rexona, global çapta ilgi gören bu büyük Avrupa etkinliğinin destekçilerinden biri olmanın haklı gururunu yaşıyor. UEFA EURO 2024™’ün yarattığı coşkuyla yeni reklam filminde başarılı orta saha oyuncusu Hakan Çalhanoğlu ile kamera karşısına geçen Rexona, deodorantın sağladığı kesintisiz performansa dikkat çekti. Standart futbol filmlerinin ve futbol dünyasının ötesine geçerek izleyenleri şaşırtan reklam filminde, Hakan Çalhanoğlu göz dolduran perfomansıyla adeta yer çekimine ve tere meydan okudu.

Rexona deodorant korumasının ünlü futbolcunun tüm hareketli anlarına eşlik ettiği filmde Çalhanoğlu, ter ve ıslaklığı en çok belli eden gri tişörtle birden fazla sahada boyutlar arası bir performans sergilemesine rağmen özgüveninden ödün vermedi. Rexona, başarılı futbolcunun göz dolduran performansı ile tere ve ıslaklığa karşı 72 saat kesintisiz koruma sağlayan performansını bir araya getirerek bir kez daha kesintisiz hareket kesintisiz özgüven dedi.

Hakan Çalhanoğlu’na Rexona’nın üstün performansı eşlik ediyor

Reklam filmi boyunca dünyaca ünlü futbolcunun durmayan enerjisine ve bir an olsun ara vermediği tüm hareketli anlarına, 10 senede geliştirilen patentli üstün teknolojisi sayesinde 72 saat kesintisiz koruma sağlayan Rexona sprey deodorant serisi güç katıyor. Ter kokusu ve terden kaynaklanan ıslaklığa karşı önleyici formülüyle bir ilke imza atan Rexona, kesintisiz hareket kesintisiz özgüven diyerek futbolcuyu sahalar arası futbol şovunda asla yarı yolda bırakmıyor.

Standartların futbol dünyasının dışında boyutlar arası bir performans

Her saniyesi mücadeleyle dolu reklam filminde dünyaca ünlü futbolcu Hakan Çalhanoğlu, alışılmışın dışında bir sahada boy gösteriyor. Her bir tarafı futbol sahaları ile çevrili kare prizma sahada boyutlar arası mücadele veren Hakan Çalhanoğlu, rakipleri karşısında üstün bir futbol performansı sergiliyor. Rexona’nın kesintisiz koruması sayesinde mücadelesi boyunca ter ve ıslaklık sorunu yaşamadan, özgüvenle attığı şutlarla takımını başarıya götürüyor. Özel çekim teknikleriyle hazırlanan reklam filmine, aksiyon filmlerinde kullanılan ekipmanlarla donatılmış dev bir stüdyo eşlik ediyor. Sahnelerin tamamında bluebox kullanılmasının yanı sıra, 360 derece kamera kullanımıyla seyircilere daha geniş bir perspektif sunuluyor. Post prodüksiyon sürecinin tamamının CGI teknolojisiyle hazırlandığı reklam filminin yönetmen koltuğunda ise Lionel Messi'den Christiano Ronaldo'ya, Kobe Bryant'tan David Beckham'a kadar pek çok ünlü sporcuyla çalışan tecrübeli isim Marco Grandia oturuyor.

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