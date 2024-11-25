Hakan Bilgin: İçimde dişil bir enerji var

Pınar Kerimoğlu’nun sorularını yanıtlayan Hakan Bilgin, Tamer Karadağlı’nın “Lale devri bitti” açıklamasıyla ilgili de konuştu. “Neden böyle bir şey söyledi, bilmiyorum,” diyen Bilgin, şu ifadeleri kullandı:

“BEN HİÇ LALE DEVRİ YAŞAMADIM”

“Tamer’e sormak lazım, neden söyledi bunu diye. Ama tahminim, devlet tiyatrolarında bir başıboşluk olmuş olabilir. Ancak ben devlet oyuncusu olmadığım için bu konuyla ilgilenmemiş olabilirim. Ben hiç lale devri yaşamadım; oturduğum yerden maaş almadım. Çalıştım, işimi yaptım ve paramı kazandım.”

“İÇİMDE DİŞİL BİR ENERJİ VAR”

Kerimoğlu’nun sorularını içtenlikle yanıtlayan Bilgin, kendisiyle ilgili ilginç bir detayı da paylaştı: “Benim içimde dişil bir enerji var. Nasıl kadınlar alışveriş yapınca mutlu oluyorsa, ben de aynı şekilde evden çıkarken kıyafetimi beğenmezsem bir mağazaya girip alışveriş yaparım ve bu beni aşırı mutlu eder.”

“HAYATINDA KEK YAPMAMIŞ İNSANLAR BİZİ ELEŞTİRİYOR”

Son dönemde dizilere ve filmlere yapılan kötü yorumlar hakkında da konuşan Bilgin, eleştirmenlere şu sözlerle tepki gösterdi:

“Artık insanlar evlerinde yayılarak, ‘Bu film olmamış’ diyebiliyor. Peki, sen hayatında ne yaptın ki? Kek bile yapmamışsınız ama bizim yaptığımız işleri eleştiriyorsunuz. Ağzımızdan çıkan lafların nereye gittiğini bir düşünelim lütfen.”

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