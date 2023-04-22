Hakan Bilgin hem vizyonda hem sahnede

Hakan Bilgin, geçtiğimiz günlerde Watergarden İstanbul'da görüntülendi. 'Dönme Dolap' adlı oyunu için alışveriş merkezi içerisindeki Duru Tiyatro Sahnesi'ne gelen oyuncu, provaya öncesi gazetecilere poz verdi.

Bilgin, "Bugün oyunumuz var. İzleyenlerin eğlendiği ve duygusal karmaşıklıklar yaşadığı bir oyun. Gelen tepkiler ve alkışlar bizi motive ediyor" dedi. Oyuncu ayrıca 'Hadi Hayırlısı' adlı filmin vizyonda olduğunu ve izleyicilerden yoğun ilgi gördüğü için mutluluk duyduğunu dile getirdi.

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