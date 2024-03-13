 Hakan Bilgin'den sitem

Oyuncu Hakan Bilgin, eşi Çiğdem Bilgin ile Nişantaşı City's'de görüntülendi. Yıllardır Şişli'de yaşadığını belirten oyuncu, "Çocuk olunca karşıya geçtik. Nişantaşı'nı seviyorum" dedi. "Yaklaşık 10 senedir eşofman giyiyorum" diyen Bilgin, "Kot pantolon giymeyeli baya oldu. Sunum harici rahat kıyafet giyiyorum. Zaten moda rahata döndüğü için işime geldi" ifadelerini kullandı. Projelerinden bahseden oyuncu, "En son 'Aşk Mevsimi'nde rol aldım. Yine bir sinema filmi var. Genelde bizi çok televizyonda tercih etmiyorlar. Herhalde komedi oyuncusu diye tanımladıkları için dramalarda yer alamıyoruz. Tiyatro ve sunuculuk devam ediyor. Kitap yazdım onunla ilgili kurumlara eğitim veriyorum. 'Farkıma Takılanlar' kitabımla yaklaşık 40 bin lise öğrencisine konuşma yapmıştım. Sonra o kitapla birlikte danışılan insan oldum" şeklinde konuştu.

PREMIER LEAGUE KADROSUNDALAR

Ata Demirer'in SİYAD Ödül Töreni'nde, "Bir komedi kategorisi yapın. Kendi meslektaşlarımla yarışmak istiyorum" sözlerine Bilgin, "Bence haklı... Ata Demirer, Cem Yılmaz ve o statüdekiler biraz Premier League kadrosunda olduğu için onların ödülleri başka bir ödül töreni olması gerektiğini düşünüyorum. Herhalde ondan öngörülmemiştir. Yoksa ikisinin de ödüle ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum. Türkiye'nin çok değerli komedyenleri... Bence orada espri yapmış" açıklamasını yaptı.

TELİF İSYANI

BİROY'un yönetiminde olduğunu belirten oyuncu, telif haklarıyla ilgili dert yandı. Bilgin, "Türkiye'den alamadığımız telifleri dünya ödüyor. Dünya biraz daha adaletli... 120 diziden ödeme geldi ben hiçbirinden alamadım çünkü hepsi drama... Demek dünyada drama seviyor. Türkiye'de sözleşmeyi yaptığınız anda Uzay'da bile yayınlansa yapımcıyı teslim ediyorsunuz. Onlar da kanala teslim ediyor. En az emek veren kanal bütün işin sahibi oluyor. Kanuna uygun yapacak bir şey yok. Bir süre sonra bizim çıraklarımızın çırakları telif alır. Türk televizyonları Türk oyuncuya ödeme yapmıyor. Müzisyenler çok ciddi aşama kaydetti. Oyuncular ne yazık ki kaydedemedi..." dedi.

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