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Hakan Aysev: Tombik insanlar mutludur onlardan zarar gelmez

Hakan Aysev: Tombik insanlar mutludur onlardan zarar gelmez. İşte detaylar...

Hakan Aysev: Tombik insanlar mutludur onlardan zarar gelmez

Ünlü opera sanatçısı Hakan Aysev, Kıbrıs’ta çocuk doktorlarına konser verdi. Aysev, Türk Pediatri Kurumu’nun 60. Kongresi’nin açılış gecesi nedeniyle Salamis Harabeleri’nde sahne aldı.

 Hakan Aysev: Tombik insanlar mutludur onlardan zarar gelmez

Kongre Başkanı Prof. Dr. Nur Canpolat yaptığı konuşmada “Sevgili Hakan Aysev geçtiğimiz yıl da Cerrahpaşa için destek konseri vermişti. Kendisinin kalbimizde özel bir yeri var” diyerek ünlü sanatçıya teşekkür çiçeği takdim etti.

Hakan Aysev: Tombik insanlar mutludur onlardan zarar gelmez
Esprileriyle geceyi renklendiren Aysev, “Efendim yiyen içen adamdan çekinmeyeceksiniz. Onlardan zarar gelmez. Çünkü yiyen adamlar mutludur. Ben de eskiden çok tombik biriydim. Sonra azmettim kilo verdim. Ama tam forma girmişken gastronomi merkezi Urla’ya taşındım. Son halimi görüyorsunuz” dedi.

Hakan Aysev: Tombik insanlar mutludur onlardan zarar gelmez
Sanatçı ardından “Sizlere bu gece benim gibi tombik sanatçıların eserlerini söyleyeceğim. O iki sanatçı Dario Moreno ve Tanju Okan. Moreno biliyorsunuz İzmir doğumlu. Şarkı söylemeyi yetimhanede öğrendi. Sonra tüm dünyada şöhret oldu. Fransa’yı salladı Brigette Bardot ile film bile çekti” dedi. Aysev ardından Moreno ve Tanju Okan şarkıları söyledi.

Hakan Aysev: Tombik insanlar mutludur onlardan zarar gelmez

(DR. NUR CANPOLAT - HAKAN AYSEV)

DOĞRAMACI ÇOCUKKEN DOKTORUMDU SONRA NİKAH ŞAHİDİM OLDU
Hakan Aysev, çocukken çok fazla hastalık geçirdiğini, bu hastalıkların tedavisi esnasında doktorunun Prof. Dr. İhsan Doğramacı olduğunu söyleyerek şu ilginç anısını anlattı: “İhsan hoca beni Ankara Sıhhiye Devlet Hastanesi’nde tedavi etti. Sonra da ilk evliliğimin nikah şahidi oldu kendisi” dedi.

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